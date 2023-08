Mondiali di atletica: staffetta 4X100, l'Italia maschile è prima e va in finale

La nazionale italiana maschile è prima con con tempo di 37"65 davanti a Sudafrica e Gran Bretagna nella staffetta maschile 4X100 ai Mondiali di atletica di Budapest 2023. Ottima prova per la squadra composta da Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. L'Italia si qualifica così in finale.

A seguire la nazionale femminile con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. L'intera serata dei Mondiali di atletica è visibile in streaming su Rainews.it e RaiPlay, mentre la diretta tv è in corso su Rai 2 fino alle 22.00, tranne tra le 20.30 e le 21.00 quando sarà trasmessa da RaiSport per permettere al TG2 di andare in onda.