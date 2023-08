Mondiali di atletica: Antonella Palmisano è bronzo nella 20km. Jacobs fuori dalla finale 100 mt

E' bronzo per l'azzurra . La campionessa olimpica cade ma sale sul podio nella 20km. Ed Arriva dalla marcia questa la seconda medaglia. La campionessa olimpica di Tokyo Antonella Palmisano, reduce da due anni difficili, ha saputo vincere il dolore, la fatica, e anche una caduta, e ha ritrovato lo smalto e la voglia che, promette, la porteranno ai Giochi di Parigi per difendere il titolo olimpico: " Ora so che posso andare avanti al meglio, l'appuntamento è con l'Olimpiade, c'è Parigi dietro l'angolo". Prima di lei la spagnola Maria Perez e l'australiana Montag.

Marcell Jacobs non correra' la finale dei 100 ai Mondiali di atletica a Budapest. Il campione olimpico ha mancato la qualificazione correndo la sua semifinale in10''05, quinto tempo. Alla finale si qualificano i primi due di ogni semifinali e i due migliori tempi assoluti: per Jacobs dunque e' impossibile anche il ripescaggio. Il commento dell'azzurro intervistato da Elisabetta Caporale: "Potevo stare a casa ma ho deciso di venire e metterci la faccia, è giusto così. Non ho paura di essere sconfitto e di affrontare gli avversari. So che non è questo il mio valore e che posso fare molto meglio. Ma ora c'è l'impegno con la staffetta e cercherò di fare più gare possibili perché so che posso migliorare ancora tanto".

E aggiunge: "Vedere Fred Kerley fuori dalla finale è abbastanza sorprendente, vista la stagione che ha fatto. Degli altri si sapeva che sarebbero andati forte, soprattutto Seville. Mi sta sulle palle essere rimasto fuori dalla finale per 4 centesimi, ma questo fa parte del gioco".