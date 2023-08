Mondiali di atletica, salto in alto: fiato sospeso, stasera la finale di "Gimbo" Tamberi

Giornata senza approdi sul podio per l'Italia, ieri, al Mondiale di atletica di Budapest . Le chance, tuttavia, erano contenute con un solo azzurro in finale: nel salto triplo Emanuel Ihemeje non va oltre l'ottavo posto con 16,91 realizzato al quarto tentativo, misura lontanissima dal podio. La spunta il burkinabè Zango con 17,64.

Stasera riflettori puntati su Gianmarco Tamberi. Dopo i brividi vissuti nella qualificazione con quel doppio rischio a 2,28 metri, misura che poi si è rivelata necessaria per accedere alla finale, ora tocca a “Gimbo” rimpolpare il medagliere azzurro. Il capitano dell'Italia che corre, salta, marcia e lancia, dalle ore 19.58 allo stadio 'National Athletics Centre' della capitale ungherese sarà impegnato nella sua quarta finale iridata del salto in alto.

L'azzurro alla kermesse mondiale all'aperto non è mai salito sul podio a differenza di quelle indoor (oro nel 2016 e bronzo nel 2022). Tra i tredici finalisti c'è anche Marco Fassinotti : il rapporto tra i due è tutt'altro che idilliaco anche perché lo scorso anno Tamberi si era reso autore di comportamento antisportivo durante gli Assoluti di Rieti. 'Gimbo' a marzo ha cambiato staff tecnico: non più il padre come allenatore, con il quale erano nate forti incomprensioni, bensì Giulio Ciotti, ex azzurro.

Ad oggi nelle gambe di Gianmarco non sembrano esserci misure attorno ai 2,36-2,38 che potrebbero anche proiettare verso l'oro ma qualche centimetro in meno che nell'alto è un'enormità. Il portacolori delle Fiamme Oro per ambire al podio dovrà provare ad eguagliare il personale stagionale di 2,34 in una finale che avrà come grande favorito il qatarino Mutaz Essa Barshim - con l'azzurro sono amici e hanno condiviso l'oro olimpico a Tokyo due anni fa - che punta al quarto oro mondiale.

In una lotta per le medaglie non vanno esclusi il tedesco Tobias Potye, l'americano JuVaughn Harrison ed il sudcoreano Sanghyeok Woo. L'Italia nel salto in alto maschile non è mai salita sul podio ad un Mondiale.