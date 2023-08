Mondiali di atletica, marcia 35 km: Massimo Stano è settimo, oro-bis allo spagnolo Martin

Doppietta servita. Lo spagnolo Alvaro Martin è campione del mondo anche della 35 chilometri di marcia. Dopo aver conquistato sabato scorso l'oro nella 20 km, il marciatore iberico sulle strade di Budapest con un gran finale di gara si e' imposto in 2 ore 24'30 precedendo di appena quattro secondi l'ecuadoregno Brian Daniel Pintado. A completare il podio il giapponese Masatora Kawano al nuovo record asiatico di 2 ore 25'12. Solo settimo il campione uscente, l'italiano Massimo Stano (2 ore 25'59).

"Rispetto alla 20 chilometri oggi ho gareggiato, mi sono divertito, ho dato il massimo e anche di più. Purtroppo è andata così, chiaramente sono rammaricato ma anche contento. Non ho dato il massimo rispetto a come mi sono allenato ma sono andato al meglio della giornata di oggi". Lo ha detto Massimo Stano ai microfoni di RaiSport. "Martin ha dimostrato che era possibile il bis, ha fatto lui quello che volevo fare io, ma va bene così. - ha aggiunto l'azzurro, campione mondiale lo scorso anno -. Porto a casa un settimo posto. Guarderò anche oggi la premiazione dal basso, ma si spera che l'esperienza di quest'anno mi serva per le Olimpiadi".