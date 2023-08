Italbasket di carattere, gli azzurri battono le Filippine 90-83 e accedono alla seconda fase

Passaggio del turno e approccio sottotono lasciato a casa. A Manila, contro i padroni di casa, l'Italia si afferma 90-83 grazie ad una prestazione con personalità e finalmente condita anche da buona percentuale al tiro da oltre l'arco (41.5%). Nonostante un finale in leggera sofferenza, gli azzurri non sbagliano contro le Filippine nell'ultima e decisiva gara del primo round della fase a gironi del Mondiale 2023, accedendo alla seconda fase da seconda del Gruppo A alle spalle della Repubblica Dominicana. Top scorer della squadra di Gianmarco Pozzecco è Fontecchio con 18 punti, seguito da altri cinque azzurri in doppia cifra: Ricci (14 punti), Spissu e Tonut (13 punti), Pajola (11 punti) e Melli (10 punti). L'inizio di gara e' frizzante per i due attacchi, con gli azzurri che costruiscono il primo mini vantaggio con una tripla di Melli e un contropiede chiuso molto bene da Polonara. Dopo un avvio vorticoso i ritmi si abbassano e i filippini riescono a portarsi avanti con Pogoy, Ramos e una schiacciata di Clarckson in campo aperto che costringe coach Pozzecco al time-out. Al rientro in campo Fontecchio si accende e pareggia con una tripla, ma il primo quarto si chiude con il +3 delle Filippine.

"Datemi addosso ma non dite però che sono diseducativo perché non è vero. Dite che sono anormale e un pazzo ma non toccate i miei giocatori e il mio staff. E non toccate il mio presidente che mi ha trattato come un figlio e al quale dedico la vittoria. Un uomo solo? Io no. I ragazzi sono stati clamorosi, hanno vinto 11 delle ultime 12 partite". Così il tecnico dell'Italbasket a fine gara. "Questo era un girone complicato, siamo andati al preolimpico e abbiamo alzato l'asticella e i ragazzi sono stati straordinari. Il mio presidente ha detto una cosa saggia, in albergo volevo gettarmi dal 36mo piano ma c'erano le finestre chiuse e c'era sempre qualcuno con me per evitare facessi cavolate. Io sono fatto così e non cambierò mai", ha aggiunto dopo la bacchettata del presidente Gianni Petrucci per l'espulsione nella gara persa contro la Repubblica Dominicana e le accuse rivolte agli arbitri.