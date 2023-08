Mondiali di basket, l'Italia soccombe con la Repubblica Dominicana, espulso Pozzecco che si infuria

L'Italia cede alla Repubblica Dominicana nella seconda gara del Gruppo A dei Mondiali 2023. A Manila, nelle Filippine, gli Azzurri perdono 87-82.

Brilla la stella NBA Karl-Anthony Towns (24 punti e 11 rimbalzi). Ma il best player è Andres Feliz, protagonista con 24 punti e un clamoroso 7 su 10 da oltre l'arco.

Una brutta partita che sarà ricordata per l'espulsione del coach Gianmarco Pozzecco prima dell'intervallo per doppio tecnico, e per il suo sfogo rabbioso nel tunnel che porta agli spogliatoi. Pozzecco se la prende con gli arbitri che hanno gestito il match in modo discutibile, finché non viene portato via dai suoi assistenti per evitare ulteriori ammonimenti.

Top scorer del match Spissu con 17 punti, ma nel complesso poche sufficienze. Adesso gli Azzurri devono necessariamente vincere contro le Filippine nell'ultimo match della fase a gironi, se vogliono trovare l'accesso alla prossima fase.

L'Italia parte bene e in tre minuti scarsi piazza il primo parziale di 12-0 con i 6 punti di Polonara e i 2 a testa per Fontecchio, Melli e Spissu. I caraibici sono costretti a bruciare subito due time-out, poi Feliz piazza un mini contro-parziale di 6-0 che dimezza lo svantaggio dei suoi. L'Italia si pianta letteralmente in attacco e non trova più la via del canestro, fin quando Ricci, uscendo dalla panchina, piazza 5 punti in fila riportando momentaneamente a +8 la squadra di Pozzecco (comminati due tecnici a lui e alla panchina in pochi minuti), che chiude i primi dieci minuti di gara avanti 19-13.

Ad inizio secondo quarto la Repubblica Dominicana resta a contatto grazie ad uno scatenato Feliz, che raggiunge in un amen quota 15 punti personali con un meraviglioso 4 su 4 da oltre l'arco. Poi il match si sporca con lo scorrere del cronometro e vive di continui piccoli strappi da una parte e dall'altra: la panchina azzurra rimedia un altro fallo tecnico e un nervoso Pozzecco è costretto all'espulsione, mentre i suoi riescono comunque a portarsi al riposo lungo con un punticino di vantaggio. Nel terzo quarto però i dominicani entrano subito in ritmo, segnano tre pesanti triple con Towns, Feliz e Liz e trovano il gioco da 3 punti di Delgado che fa scivolare l'Italia a -8, che diventa -14 qualche minuto più tardi con un'altra bomba di Feliz e altri due canestri di Delgado. Gli azzurri escono completamente dal match e perdono la bussola, sbagliando tantissimo in attacco e tirando con bassissime percentuali soprattutto dalla lunga distanza (come gia' successo contro l'Angola). La Repubblica Dominicana gioca invece sulle ali dell'entusiasmo e arriva fino al +17, ma nel finale stacca incredibilmente la spina e permette all'Italia, che gonfia il petto e si carica d'orgoglio, di tornare addirittura a -3. Ma quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta si spegne definitivamente con i due liberi di Quinones.