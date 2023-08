Mondiali di ciclismo: alla Kopecky anche l'ultima prova iridata. L'Italia vince 11 medaglie

Lotte Kopecky chiude con una splendida vittoria in solitaria il mondiale edizione 2023.

Al suo terzo oro iridato nella rassegna iridata dopo quelli conquistati su pista nella corsa ad eliminazione e nella gara a punti, la belga ha preceduto l'olandese Demi Vollering e la danese Cecilie Ludwig, rispettivamente argento e bronzo.

Dodicesima e migliore delle azzurre Silvia Persico a 4'34". Chiara Consonni è 20esima a 5'13", 29esimo posto di Elisa Balsamo, a 8'26. Con lo stesso tempo Elena Cecchini (30^) e Soraya Paladin (31^).

Con la prova in linea femminile si è concluso il primo mondiale multievent della storia del ciclismo.