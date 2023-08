Mondiali di ciclismo: alle 21.27 Michele Scartezzini in gara nella Scratch race

Michele Scartezzini è il primo azzurro a scendere in pista per la finale della Scratch race, la corsa in linea di gruppo che si disputa sulla distanza di 15 chilometri per gli uomini.

Nelle gare della mattina buon risultato degli azzurri dell'inseguimento maschile. Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno chiuso le qualifiche al terzo posto, col tempo di 3'50"408, distante oltre tre secondi e mezzo rispetto alla formazione della Danimarca, la più veloce della mattina col crono di 3'46"816.

Il quartetto azzurro deve difendere la medaglia d’argento conquistata nella scorsa edizione iridata di Parigi 2022 e l’oro vinto alle olimpiadi di Tokyo nel 2021.

Domani in semifinale gli italiani sfideranno la Nuova Zelanda, seconda nelle qualifiche col tempo di 3'49"113.

Nell'altra semifinale si affronteranno Danimarca e Australia. Eliminato a sorpresa il quartetto della Gran Bretagna a causa della caduta, nell'ultimo giro, di Charlie Tanfield.

Gli altri italiani impegnati nelle gare della mattinata:

Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Mattia Predomo nella velocità a squadre maschile hanno fatto segnare il nuovo record italiano ma sono giunti al decimo posto in classifica e per un solo decimo non entrano in finale.

Martina Alzini è giunta nona nelle qualificazioni dell’inseguimento individuale femminile, Vittoria Guazzini non ha disputato la prova.