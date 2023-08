Mondiali di ciclismo: attesa per Viviani nell'eliminazione e Consonni-Fidanza nella madison

Cinque i titoli iridati in palio in questa quinta giornata di Campionati mondiali di ciclismo, le discipline in gara: BMX freestyle park e prove su pista.

Dopo la splendida vittoria di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale, sesto titolo iridato per lui, e il bronzo di Jonathan Milan che ha fatto da prezioso corollario ai successi azzurri della giornata di ieri, grande attesa per la finale dell’eliminazione maschile, prevista alle 19.28, dove per l’Italia sarà in gara il capitano Elia Viviani. L’Azzurro deve difendere il titolo iridato conquistato l’anno scorso in Francia .

Altra finale molto importante per i colori azzurri quella della madison femminile con la coppia composta da Chiara Consonni e Martina Fidanza.

Dalle 17.45 diretta tv su Rai Due e in streaming su Rainews.it