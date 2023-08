Mondiali di ciclismo, inseguimento maschile: monumentale Ganna, è oro. Bronzo per Milan

Qualsiasi aggettivo che ne esalti le qualità appare riduttivo. Straordinario, poderoso, monumentale Filippo Ganna che trionfa nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista, a Glasgow. L'azzurro ha vinto la medaglia d'oro battendo di soli 54 millesimi il britannico Daniel Bigham, conquistando così il suo sesto successo iridato nella specialità. Il campione piemontese in rimonta si è affermato recuperando un secondo nell'ultimo giro e chiudendo con il tempo di 4:01.976.

"Sono veramente soddisfatto - ha dichiarato - sono davvero orgoglioso. Non volevo fare l'inseguimento individuale perché volevo concentrarmi sulla cronometro su strada, ma ho pensato: ormai siamo in ballo, balliamo. Tutti si sono emozionati per questa lotta, abbiamo fatto degli ottimi tempi".