Mondiali di ciclismo: oro a Milesi nella cronometro under 23, dalle 18.30 finale Omnium donne

Medaglia d'oro e titolo iridato a Glasgow per Lorenzo Milesi nella cronometro su strada under 23 maschile. L'Azzurro si è imposto con 11"27 sul belga Alec Segaert, favorito della vigilia.

Dopo il bronzo vinto nella quinta giornata dal capitano dei pistard azzurri Elia Viviani nella gara a Eliminazione , dove l'Azzurro ha ceduto lo scettro a un grande Ethan Vernon,, caduto durante la prova , risalito in bici e andato a conquistare l'oro, e la sfortunata madison donne, delle Azzurre Chiara Consonni e Martina Fidanza rimaste fuori dal podio e coinvolte in un bruttissimo incidente causato dall’atleta olandese , le ultime occasioni di podio dalla pista, come anticipato, sono riposte in Letizia Paternoster. La 24enne delle Fiamme Azzurre nel 2021 ha vinto il titolo mondiale nella corsa a eliminazione su pista.