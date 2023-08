Finali di specialità: scendono in pedana Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri

Sofia Raffaeli, oggi scende di nuovo in pedana per cercare di conquistare ulteriore prestigioso, dopo i due meravigliosi argenti vinti ieri dalla fuoriclasse italiana: "Era il primo giorno e si doveva un po' smuovere le acque. C'è un pubblico pazzesco e ci si deve ambientare - spiega la campionessa -, spero di fare quello che ho fatto ieri e magari anche qualcosina in più perché posso fare sempre qualcosa in più. E poi puntiamo all'All Around".

Milena Baldassarri è a caccia del pass olimpico. Migliore individualista italiana ai Giochi Giapponesi e, al momento, la migliore di sempre con il suo sesto posto a Tokyo, la ravennate proverà a centrare la sua seconda Olimpiade rientrando in uno dei quattordici posti utili nella classifica generale al termine della due giorni dedicata alle specialità delle individualiste.

Venerdì è il giorno delle 'Farfalle'. Le ragazze di Emanuela Maccarani si presenteranno con le due routine ammirate nella World Cup di Milano, un mese fa: i cinque cerchi montati su “They don't care about us” di Michael Jackson, i tre nastri e le due palle al ritmo del mashup tra "Mercy in Darkness" e "Strength of a Thousand Men". Domenica 27 le finali di specialità: il sestetto azzurro punta a difendere l'oro di Sofia nei cinque cerchi e a migliorare, se possibile, l'argento a nastri e palle.