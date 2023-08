Mondiali paralimpici di nuoto, chi sono gli Azzurri vincitori delle medaglie d'oro

Sono alcuni degli eroi dei nostri giorni, sono gli atleti paralimpici che hanno disputato l'undicesima edizione del campionato mondiale paralimpico a Manchester. Donne e uomini in questo momento sotto i riflettori della ribalta mediatica sportiva ma che una volta tornati nella loro quotidianità dovranno riprendere a sostenere il peso del "chiedere". Spesso si domanda ad altri di fare qualcosa al posto nostro, lo si fa per pigrizia, per svogliatezza, a volte per stanchezza e perfino per superiorità, ma a ben guardare sono veramente poche le volte che si chiede per una reale necessità. Nonostante gli sforzi e i progressi tecnologici, rimane ancora un piccolo/grande residuo di attività che queste donne e questi uomini possono svolgere soltanto grazie ad un aiuto; e questa richiesta, a volte esplicitata, a volte soltanto intuita negli occhi del prossimo, altre volte non gradita ma offerta in un impeto di generosità, pesa, e per qualcuno (pochi/molti/nessuno) può essere come un macigno pronto a ricordare a loro, a ricordare a noi, chi siamo, la nostra condizione e magari il rispetto che sarebbe bello sempre avere per chiunque. Sono alcuni degli eroi del nostro tempo anche perché durante le gare, specie nel nuoto, si mostrano senza schermi, senza veli, nella grandezza e contemporanea debolezza del corpo. Sono alcuni degli eroi del nostro tempo, infine, perché possono essere da esempio e da stimolo per le tante donne e uomini che vivono le medesime o simili difficoltà. Dietro e dentro ognuno di loro sono racchiuse peculiarità e storie diverse, conosciamole meglio.

(GettyImages) Simone Barlaam

Premesso che tutti e ventidue Azzurri in gara a Manchester sono stati eccezionali, il mattatore di questa edizione 2023 è stato Simone Barlaam. Il 23enne nato in provincia di Milano ha conquistato ben sei medaglie d’oro, battendo il record del mondo nei 50 metri stile libero S9 con il tempo di 23”96 . Nato con una malformazione alla gamba sinistra è stato sottoposto a dodici operazioni chirurgiche per tentare di sistemare l’arto. La prima a tre giorni di vita. Gradualmente ha ricominciato a camminare. E il nuoto in questi lunghi anni di malattia è stato l’unico sport che ha potuto fare per mantenere il tono muscolare in sicurezza senza rischio di fratture perché praticato in acqua in scarico di peso. Nel 2007 ha cominciato a nuotare alla piscina comunale di Magenta, con la scuola di nuoto per bambini. Dopo due anni, è passato all’agonistica e ha partecipato alle prime gare. La situazione dell’arto destro si è stabilizzata, e d'accordo con i medici si è deciso di non operare più il femore, nel tentativo di allungarlo, ma di cercare di migliorare l’autonomia con una protesi. L'ultimo intervento chirurgico nel 2012. Ai Mondiali di Londra 2019 gareggia in 6 gare e vince 5 ori e un argento, stabilendo anche il primato del mondo nei 50 stile libero con il crono di 24”00. Eletto "Best Male athlete" miglior atleta dei campionati mondiali londinesi 2019, nel contest lanciato dall'International Paralympic Committee, Barlaam è diventato un simbolo del movimento sportivo paralimpico. È stato tra i protagonisti della mostra fotografica NAKED, la disabilità senza aggettivi di Oliviero Toscani sullo sport paralimpico. Si aggiudica sei medaglie d'oro sia ai mondiali del 2022, disputati a Madeira, sia in quelli di quest’anno a Manchester. I podi conquistati a Manchester: oro nei 100 farfalla S9 (58”25); 400 stile libero S9 (4’13”62); 100 stile libero S9 (52”28); 100 dorso S9 (1’00”35); 50 stile libero (23”96).

Octavio Passos/Getty Images Stefano Raimondi

Il più medagliato della squadra azzurra è stato Stefano Raimondi. L’Azzurro ha gareggiato in sette specialità conquistando 5 ori e 2 argenti. Il venticinquenne di Soave, che gareggia per le Fiamme Oro, ha subito una lesione alla gamba sinistra in seguito ad un incidente subito alla guida di uno scooter. Nel 2021 partecipa alla sua prima paralimpiade, disputatasi a Tokyo, vincendo la medaglia d'oro nella specialità dei 100 metri rana categoria SB9, la medaglia di bronzo nei 100 metri stile libero S10, l'argento nei 100 m farfalla S10, l'argento nei 100 m dorso S10 e nei 200 m misti SM10 e il bronzo nella staffetta 4x100 m misti 34 punti. Chiude, dunque la sua prima paralimpiade con un bottino di sette medaglie totali. Nel 2022, ai campionati mondiali di Madeira, in Portogallo, conquista ben sei medaglie d'oro; a Manchester, come detto, 5 ori e 2 argenti .

Octavio Passos/Getty Images Carlotta Gilli

Carlotta Gilli ha conquistato 4 medaglie d’oro, una di queste nei 200 metri misti S13 . La ventiduenne torinese è affetta dalla malattia di Stargardt, una retinopatia degenerativa legata a una mutazione genetica, che colpisce circa una persona su diecimila. I primi sintomi della patologia si sono manifestati nel periodo delle scuole elementari quando iniziarono a insorgere le prime difficoltà. Il suo coefficiente di vista è gradualmente diminuito nel tempo, passando dai 10/10 su entrambi gli occhi (valore che aveva a 4 anni) a 1/10 all'età di 9 anni. Dal 2010 è stabile a 1/10. “Tutte le persone sono differenti e il concetto è lo stesso anche per le persone disabili, non trovo differenze.” Così Carlotta quando è stata in visita ai ragazzi di Casa Oz a Torino lo scorso anno. Inizia a gareggiare con la società sportiva Club Ronchi Verdi nel 2009, per poi passare all'agonismo nello stesso anno fino a vincere la prima medaglia d'oro nei 25 stile libero in una tappa del trofeo Grand Prix Barracuda. Nuota dal 2013 per la Rari Nantes Torino, società presso cui è tuttora tesserata, gareggiando anche contro i normodotati nel circuito della Federazione Italiana Nuoto. A Roma, ai Campionati Italiani Giovanili Estivi del 2015, vince l'oro divenendo anche la campionessa Italiana nei 50 stile libero, con il crono valido per la qualificazione ai Campionati Italiani assoluti. Dal 2017 in regime di doppio tesseramento (Rari Nantes Torino e Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro) comincia a gareggiare anche per la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, divenendo un vero e proprio astro nascente del panorama paralimpico mondiale. Nel 2019 consegue la maturità scientifica con voto 92/100, attualmente è iscritta al corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Torino. Ai Campionati del Mondo IPC di Londra 2019 conquista 6 medaglie, salendo sul podio in ogni gara individuale. Viene nominata miglior atleta femminile della rassegna iridata 2019. Nel 2022 le è stata conferita la laurea honoris causa inTeoria e Metodologia dell'allenamento della facoltà di Scienza e Tecniche dello Sport.

Adam Pretty/Getty Images Monica Boggioni

Vincitrice di 4 ori è anche Monica Boggioni, tra questi quello nei 100 stile libero S5 . Nata a Pavia il 5 agosto 1998, una sofferenza cerebrale al momento della nascita le provoca una diplegia spastica agli arti inferiori. Su consiglio dei medici, inizia a fare nuoto all’età di due anni, sport che continuerà a praticare per tutta la durata dell’infanzia e dell’adolescenza. All’età di quindici anni partecipa al progetto “Nuota con noi”, voluto da Davide Bellingeri e mirato a creare una squadra di atleti con disabilità fisica o visiva di Pavia e provincia; viene così tesserata per la squadra AICS Pavia Nuoto a.s.d., affiliata alla F.I.N.P., intraprendendo così il percorso agonistico. Attualmente è allenata da Guy Soffientini. Nel 2016 si registra un peggioramento delle condizioni fisiche della Boggioni, che comincia ad avere difficoltà anche nei movimenti delle braccia: le viene infatti diagnosticata una distonia agli arti superiori, complicata da atteggiamenti mioclonici, patologia ancora poco conosciuta. Nel luglio del 2017 ottiene il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale Ugo Foscolo di Pavia, con la votazione di 100/100; nell’ottobre dello stesso anno si iscrive al primo anno del corso di laurea in Biotecnologie presso l’Università degli Studi di Pavia dove si laurea nel 2020 con 110/110 e lode. Attualmente sta frequentando il corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche presso l’Università di Pavia. Ai mondiali a Madeira dal 12 al 18 giugno 2022 ha conquistato un oro, tre argenti e tre bronzi.

Octavio Passos/Getty Images Antonio Fantin

Antonio Fantin ha vinto la medaglia d’oro nei 100 stile libero S6 con il crono di 1.02.98, nuovo record mondiale e nei 50 stile libero S8 , stabilendo anche su questa distanza il primato mondiale. Nato a Latisana (Udine) il 3 agosto 2001, è campione paralimpico nei 100m stile libero ai Giochi paralimpici estivi di Tokyo 2020, nonché dieci volte campione. Detentore di record mondiali ed europei sui 50sl e 100sl. Nel febbraio 2005 è stato colpito, all'età di tre anni e mezzo, da una malformazione artero-venosa; si avvicina al mondo del nuoto come forma di riabilitazione post-operatoria, come racconta nella sua autobiografia dal titolo Punto. A capo - Dalla malattia all'oro paralimpico. Esordisce in una competizione internazionale ufficiale agli europei giovanili paralimpici nel 2017, dove vince 4 medaglie d'oro (100 stile, 100 dorso, 400 stile e 200 misti) e 1 d'argento (100 rana). Convocato ai mondiali di Città del Messico del 2017, nel primo giorno di gare vince la medaglia d'oro nei 400 m stile libero con il tempo di 5'09"59. Ai Mondiali di Londra 2019 si impone nei 400 stile libero S6 con il tempo di 5'00"67. Ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020 vince la medaglia d’oro nei 100m stile libero S6, siglando anche il nuovo Record del Mondo (1'03"71). Nel 2022 al Campionato Mondiale di Funchal si laurea quattro volte campione del mondo, nei 100m stile libero S6 (con un crono 1'03"65 che gli permette di migliorare il record del mondo siglato a Tokyo), nei 50m stile libero S6, nei 400m stile libero e nella 4x100 stile libero mista 34pt.

Martin Rickett/PA Images via Getty Images Alberto Amodeo

Due gli ori vinti da Alberto Amodeo nei 400 stile libero S8 e nei 100 farfalla S8 . Il 23enne nato a Magenta, a 12 anni ha perso la gamba destra per un incidente avvenuto in una cava. Ha iniziato a giocare a pallanuoto, ma poi si è appassionato per il nuoto ed è diventato un campione. Alle Paralimpiadi di Tokyo del 2020, ha vinto la medaglia d'argento nei 400 stile libero S8.

Alex Livesey/Getty Images Francesca Xenia Palazzo

Xenia Francesca Palazzo ha conquistato il gradino più alto del podio nei 400 stile libero S8. L’Azzurra nata a Palermo nel 1998, figlia di madre russa e padre italiano, è nata con un'encefalopatia ipossico-ischemica che le ha causato una tetraplegia principalmente sul lato sinistro del suo corpo con deficit di forza generale. Vive a Verona da fine maggio del 2008 ed è sorella di Misha Palazzo, anch'egli nuotatore paralimpico che è stato presente a Tokyo. Partecipa dal febbraio 2015 a progetti con scuole e convegni medici e alla campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue con ASFA; sostiene progetti per i giovani con disabilità (Il Sorriso di Mavi Onlus) e altri eventi raccontando la sua storia per cercare di aiutare, con il suo esempio, tanti ragazzi ad avere i loro obiettivi, sogni e a raggiungerli passo dopo passo con tanta tenacia e determinazione. Ai campionati mondiali di Londra 2019 ha vinto un argento nei 400 metri stile libero S8. Il 4 febbraio 2021 è entrata a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria come atleta. Il 23 marzo 2022 si è laureata in Lingue e culture europee e del resto del mondo presso la facoltà di Lettere all'Università E-Campus e il successivo 1º aprile ha ricevuto a Roma la laurea honoris causa in Teoria e Metodologia dell'Allenamento dall'Università Svizzera ISFOA. A giugno 2022, ai Campionati mondiali di Madeira ha vinto 4 ori nei 100 stile libero S8, nei 100 dorso S8, 200 misti SM8 e 4×100 stile libero mista P34 con record del mondo nonché 2 argenti nei 50 e 400 stile libero S8.

Martin Rickett/PA Images via Getty Images Federico Bicelli

Federico Bicelli ha vinto il titolo mondiale nei 400 stile libero S7 . Nato a Brescia il 5 febbraio 1999, è affetto da una lesione del midollo spinale, chiamata spina bifida, motivo per cui si è avvicinato al nuoto fin dalla tenera età. Attualmente frequenta la facoltà di ingegneria informatica a Brescia. Si avvicina al nuoto paralimpico nel 2009, con la Polisportiva Bresciana No Frontiere. Nel 2021 ai Giochi paralimpici estivi di Tokyoha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta mista 4x100 maschile 34 pt. Ai mondiali di Funchal 2022 vince quattro medaglie d'argento nei 100 e 400 stile libero, nei 100 dorso e nella staffetta 4x50 mista mixed, disputando la batteria di qualificazione, e un bronzo nei 50 stile libero. L'11 maggio 2023, durante le World Series di Berlino, fa registrare il record mondiale dei 200 stile libero in vasca lunga con il tempo di 2'12"36. Il 13 novembre 2022, durante il meeting di Lodi, stabilisce il record mondiale in vasca corta sui 200 stile libero, migliorando di quasi 5 secondi il precedente primato di David Roberts, fermando il cronometro sul 2'11"99; inoltre Il 26 novembre 2022, durante la quarta edizione dei campionati italiani in vasca corta di Fabriano, fa suo anche il record iridato sui 50 dorso in 33"52.

Martin Rickett/PA Images via Getty Images Giulia Ghiretti

Giulia Ghiretti ha vinto l’oro nei 100 rana SB4 . Nata a Parma il 16 febbraio 1994, vive, studia e nuota a Milano. È laureata in Ingegneria biomedica al Politecnico di Milano e sta seguendo il corso di laurea specialistica. Sin da bambina pratica ginnastica artistica, poi ritmica, e, dall'età di 8 anni, trampolino elastico, disciplina che la porta nel giro della Nazionale. Nel 2010, a 16 anni, durante un allenamento di trampolino, al momento della ricaduta da un salto, le forze delle molle si concentrano su un'unica vertebra, che non regge: l'incidente le causa la paralisi delle gambe. Avvicinatasi al nuoto per ragioni fisioterapiche, si innamora presto della piscina e decide di iniziare nuoto a livello agonistico, sport che le permette di ritrovare la libertà che aveva in aria quando saltava. Nel nuoto ritrova la sua dimensione da sportiva e conquista, tra Paralimpiadi, Mondiali ed Europei, 23 medaglie internazionali. Ai Campionati mondiali di nuoto paralimpico di Città del Messico, nel 2017, è stata portabandiera della Nazionale italiana di Nuoto paralimpico dei record. A livello nazionale, ha vinto oltre 47 titoli italiani. Ha preso parte del comitato scientifico Parma Capitale italiana della cultura insieme a Bernardo Bertolucci, Franco Maria Ricci ed altri personaggi di spicco della città emiliana.

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images Francesco Bocciardo