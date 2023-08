Modena, ragazzo accoltellato a morte in pieno centro città

Un ragazzo straniero, del quale non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essere stato accoltellato, attorno alle 18.30, nel pieno centro di Modena. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, sarebbe stato aggredito da due persone, che sono fuggite immediatamente dopo. Il ragazzo si è trascinato dall'altro lato della strada ed ha cercato aiuto in un albergo vicino dove è stato soccorso da alcuni passanti, ma è morto poco dopo.

In corso le ricerche per identificare le due persone che lo hanno aggredito. La vittima avrebbe intorno ai 20 anni e non sarebbe stata sola, con lui c'era un'altra persona che però si è dileguata. Polizia, squadra mobile, scientifica e polizia locale sono accorse sul luogo, la pista su cui si sta lavorando è quella di un regolamento di conti legato al traffico di droga.