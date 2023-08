Mosca arma le navi del Mar Nero con missili cruise, battaglie durissime al Sud, "molti morti"

Il fronte del Sud è sempre più caldo, combattimenti molto intensi, da entrambi gli schieramenti in campo: a dirlo, il think-tank statunitense Isw, l'istituto per lo Studio della Guerra. Kiev cerca di doppiare i villaggi del Sud per puntare alla "porta di Melitopol", e poi alla Crimea. Mentre la Russia riesce a resistere grazie soprattutto alle diverse linee di difesa piazzate nei lunghi mesi di stallo del conflitto, prima della partenza della controffensiva. Ma i numeri di morti, da entrambe le parti, sembrano essere molto elevati nonostante quanto dichiara la propaganda bellica.

8 missili Kalibr pronti per il lancio nel Mar Nero

Ma oltre al conflitto di terra, c'è l'appendice del Mar Nero, dove Mosca ha schierato una nave lancia missili equipaggiata con otto missili da crociera Kalibr. E poi ha fatto volare un Mig per intercettare un drone Usa, che si sarebbe avvicinato troppo al confine russo.



Ansa Esercitazione russa nel Mar Nero, esploso un missile

Isw, al Sud retrovie russe deboli

Lungo il fronte meridionale i partner della Nato avevano consigliato a Kiev di concentrare i suoi sforzi offensivi. Ora, secondo quanto dichiarato da un comandante ucraino alla Reuters, ripreso dall'Isw, passato l'ostacolo più duro, le sue truppe hanno incontrato nelle retrovie solo "gruppi logistici" russi ed ora le cose sono "più facili", anche se, secondo Isw, ad attendere i soldati ucraini c'è una seconda linea fortificata, che però appare più facile da penetrare rispetto alla prima.

Gli esperti ritengono che, per lo meno i campi minati siano meno densi rispetto a quelli precedenti, il cui attraversamento è costato molto in termini di perdite umane, di equipaggiamento, energia e tempo.

Unità di élite militari di Mosca ai lati del fronte

I russi, da parte loro, starebbero ridispiegando ai lati del fronte unità di élite trasferite da Kreminna, nel Donetsk, e da Robotyne, più a ovest in Zaporizhzhia, sguarnendo altri punti del fronte. Un blogger militare russo il 25 agosto ha scritto che le truppe di Kiev stavano attaccando le retrovie russe a Verbove, che si trova circa 18 chilometri a sud di Orikhiv, dove passa l alinea fortificata e minata russa già penetrata.



Le avanzate di Kiev sulla "strada" verso Melitopol (e la Crimea)

Immagini geolocalizzate analizzate sempre il 25 agosto, secondo l'Isw, indicano che da quelle retrovie i soldati ucraini stanno avanzando anche in direzione nord-ovest, come su Novoprokopivka, che si trova 12 km a sud di Orikhiv, da dove sono avanzate per altri 1,5 chilometri. Da questa posizione, la strada principale porta verso Melitopol e la Crimea.

Gli attacchi nel Donetsk: i bombardamenti

Da parte loro i russi continuano a premere ad est, in parte per allargare il territorio-cuscinetto da loro controllato, in parte forse per creare un diversivo rispetto al fronte sud. Kiev rivendica di aver contenuto gli attacchi nemici su Lyman, Bakhmut e Avdiivka, nel Donetsk, denunciando che i russi "hanno bombardato pesantemente le aree popolate lungo l'intera linea del fronte".

Mosca: schierati 110mila uomini su aree calde del fronte orientale

Fra le direttrici di Lyman e quella di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, i russi hanno dislocato al momento rispettivamente 48mila e 45mila soldati, concentrando ben 110mila uomini sulle aree 'calde' del fronte orientale. Intanto ieri un caccia russo si è alzato in volo per intercettare un drone da ricognizione americano sul Mar Nero che si avvicinava allo spazio aereo di Mosca.