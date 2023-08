MotoGp: piloti alla prova Red Bull Ring. Bagnaia: "Sento maggiore pressione rispetto al 2022"

Si riparte dall'Austria, 11esima prova del MotoGp, dopo l'affermazione all'ultimo giro di Aleix Espargarò a Silverstone. In conferenza stampa “si scaldano i motori” e il leader del Mondiale, Bagnaia, sottolinea: "Sento maggiore pressione rispetto al 2022. L'anno scorso ero io l'inseguitore, quest'anno invece la situazione è diversa. La moto è stata buona fin dall'inizio, l'anno scorso invece ho dovuto imparare a mantenere la calma per tutto il weekend, senza pensare al campionato. Adesso - prosegue - sono più rilassato e me la sto godendo di più", ha spiegato il pilota della Ducati. "L'anno scorso siamo stati competitivi, quest'anno non sarà semplice perché Ktm e Aprilia hanno fatto grandi passi in avanti. Quindi ci sono tanti piloti che saranno competitivi per la gara, oltre a tutte le altre Ducati", ha proseguito il campione del mondo in carica. "Sappiamo il potenziale della nostra moto in frenata, accelerazione e rettilineo, quindi pensiamo di poter avere un vantaggio su questa pista. Quest'anno forse il vantaggio sarà minore. In ogni caso sarà importante portare a casa più punti possibili", ha aggiunto 'Pecco'.

GettyImages Francesco Bagnaia durante il MotoGP in Inghilterra

"Il Red Bull Ring - evidenzia invece Espargarò (Aprilia Racing) - è una pista complicata. Parlo per il mio stile di guida ovviamente. Sarà importante vedere quanto sono migliorato rispetto all'anno scorso. Io ho 'creato' questa moto, adeguandola al mio stile: è veloce a centro curva, invece nelle piste stop and go facciamo più fatica. Però sarà un bel banco di prova per vedere quanto siamo cresciuti. Vincere? E' molto difficile. A inizio stagione - continua lo spagnolo - avevo troppa pressione addosso, amo l'Aprilia, ma non sono ancora riuscito a mostrare il suo reale potenziale. Certo è vero pure che a Silverstone ho battuto Pecco, che ritengo essere il miglior pilota del mondiale, e l'autostima - chiosa - è aumentata".

gettyimages Aleix Espargaro vince il MotoGP di Silverstone, 06 08 2023

"Domenica, a Silverstone, ho fatto un errore - rimarca Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) - che mi è costato caro. Ed è stato davvero un peccato. Adesso siamo al Red Bull Ring, una pista che mi piace tanto. Sembra semplice ma, in realtà, non lo è per via delle diverse pendenze e delle forti frenate. Tutte caratteristiche che mi piacciono. Per la nostra moto - conclude - sono un punto di forza. Il mio futuro? A Barcellona saprete".