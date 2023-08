MotoGp, Gran Bretagna: pole bagnata per Bezzecchi a Silverstone. Alle 16 la sprint race

Il re della pioggia di Silverstone è Marco Bezzecchi che ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, classe MotoGp.

Il pilota del Team VR46, nonostante una caduta nel finale, centra il primo posto in griglia in 2:15.359. Alle sue spalle, la KTM dell'australiano Jack Miller di +0.270. Completa la prima fila la Ducati del Team Gresini dello spagnolo Alex Marquez a +0.412. Quarto tempo e seconda fila per la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, leader del Mondiale, fermato da una caduta e lontano +0.736 centesimi dalla pole. Alle 16 in programma la Sprint race.