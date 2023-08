Nanni Moretti ha 70 anni: dai Super 8 degli esordi ai capolavori della maturità

Nanni Moretti ha 70 anni. Nel corso dei decenni lo abbiamo visto passare dall'enfant prodige, che con i suoi filmini iniziava a raccontare la società italiana che cambiava, al maestro conosciuto nel mondo che è oggi, con le sue opere sempre più profonde e introspettive. Il suo obiettivo - ricorda il critico Giorgio Gosetti su Ansa - ha visto passare “la stagione dell'insofferenza giovanile, quella dell'impegno politico, dell'indignazione morale, mischiate alla malattia, al disincanto e al dolore. E ogni volta ha scelto un'angolazione originale, una ricerca ideale, un senso globale del lavoro dell'artista che oggi possiamo finalmente apprezzare”.

gettyimages Il regista Nanni Moretti al Festival del cinema di Venezia 1981

Moretti è nato a Brunico il 19 agosto 1953 durante una vacanza dei genitori in montagna. La sua è una famiglia di docenti. Leggenda vuole che il giovane Nanni venda la sua collezione di francobolli in cambio di una cinepresa Super 8. Con questa gira le sue prime prove che presenta alle Giornate del Cinema, la contro-mostra di Venezia nel 1974. Con lo stesso formato realizza nel 1976 il suo primo lungometraggio, "Io sono un autarchico" che resterà per mesi in cartellone al Film Studio di Roma. Alla formazione del futuro cineasta contribuiscono le serate passate al Cineclub Roma Sud, l'agonismo nella pallanuoto, la scoperta della politica. Con "Io sono un autarchico" nasce il suo alter-ego da lui stesso interpretato: quel Michele Apicella a cui Moretti affiderà i suoi "eroici furori" e la sua graffiante ironia ben quattro volte fino a "Bianca" del 1984.

gettyimages Il regista Nanni Moretti al Festival del cinema di Cannes 2023

Nel 1978 di approda nel circuito ufficiale con "Ecce Bombo" arrivando in concorso al festival di Cannes, guadagnando due miliardi di lire, dieci volte il suo costo. Cominciano in quell'occasione le invettive del Moretti-critico contro il cinema di consumo; la prima vittima è Alberto Sordi, seguirà Lina Wertmüller, fino al mondo Netflix sbeffeggiato ne "Il sol dell'avvenire". La strada di Cannes sarà sempre per Moretti la via maestra, con le eccezioni del terzo film, "Sogni d'oro" che debutta alla Mostra di Venezia nel 1981 guadagnando il Leone d'argento, de "La messa è finita" (Orso d'argento a Berlino) e di "Palombella rossa" (di nuovo a Venezia, ma fuori concorso).

ansa Nanni Moretti

Da "Caro diario" (1993) in poi sarà invece sempre sulla Croisette per un totale di nove partecipazioni benedette dalla famosa "eccezione Moretti" che gli consente - caso raro per il Festival di Cannes - di far uscire i suoi film anche mesi prima della première in Costa Azzurra. Francia e Italia sono certamente le due nazioni che l'hanno adottato, specie dopo la Palma d'oro de "La stanza del figlio" nel 2001. Ma da Toronto a New York, da Locarno a Londra, i grandi festival del mondo ne hanno festeggiato la grandezza e l'unicità.

gettyimages Il regista Nanni Moretti al Festival del cinema di Cannes nel 2001

Instancabile e militante, dagli anni '90 in poi si è spesso distinto con lavori documentari di grande impatto (due per tutti "La cosa" e "Aprile"), ha suscitato polemiche per le sue prese di posizione (sullo schermo con "Il caimano", nelle piazze con i "girotondi") contro il berlusconismo e l'avvento delle Destre al potere. Nel 1987 fonda con l'amico Angelo Barbagallo la Sacher Film con cui produrrà gli esordi di Carlo Mazzacurati e Daniele Luchetti. Nel '90 aprirà la sala d'essai Nuovo Sacher a due passi da Trastevere, il cinema destinato ad ospitare il meglio della produzione indipendente.

gettyimages Il regista Nanni Moretti al Festival del cinema di Cannes nel 2001

Sarà attore premiato ne "Il portaborse" di Luchetti, "Caos calmo" di Antonello Grimaldi e "Il colibrì" di Francesca Archibugi. Tra i film della maturità che lo collocano di diritto nell'olimpo del cinema italiano - scrive ancora Gosetti - l'emozionante "Caro diario", l'intenso "Habemus Papam" con Michel Piccoli, il dolcissimo "Mia madre" con Margherita Buy vincitrice del David di Donatello. Nanni Moretti, unico e irripetibile, ieri come oggi.