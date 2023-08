Napoli, ha confessato il 16enne fermato per l'omicidio di un 24enne dopo una lite per il parcheggio

Ha confessato il 16enne sottoposto a fermo per l'omicidio del musicista 24enne Giovambattista Cutolo, ucciso all'alba a colpi di pistola nella centralissima piazza Municipio a Napoli dopo una lite per motivi di parcheggio. Il minorenne, che ha precedenti per tentato omicidio e truffa, è accusato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione. Durante l'interrogatorio svolto dagli agenti della squadra mobile, che lo avevano individuato a poche ore dall'omicidio anche grazie alle telecamere di sorveglianza, il 16enne ha ammesso di aver sparato più volte contro il giovane musicista della Scarlatti Camera Young all'esterno di un pub.