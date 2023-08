Nelle città italiane cresce il numero degli anziani: quasi una persona su quattro ha almeno 65 anni

Quasi la metàdegli over 65 appartiene alla classe 65-74 anni, che oggi si potrebbero definire "giovani anziani", mentre trent'anni fa gli stessi rappresentavano il 59% della popolazione ultrasessantacinquenne. L'allungamento della vita media ha implicato l'aumento di quel segmento di popolazione dei "grandi anziani", 85 anni e più, che risultano quasi raddoppiati nel complesso delle città metropolitane (da 8,3% nel 1993 al 16% nel 2023, in linea con la media nazionale), con uno sbilanciamento di genere a favore delle donne nelle età molto avanzate.

I centenari nelle città metropolitane, poi, sono 7.583 (il 35% del totale italiano) di cui l'82,4% è costituito da donne, valore record, così come a livello nazionale. Complessivamente questa fascia di popolazione è cresciuta in maniera consistente nell'ultimo trentennio, più di 7 volte rispetto al 1993, quando il contingente ammontava a 1.040 centenari. Le previsioni demografiche - sottolinea l'Istat - confermano come l'invecchiamento della popolazione proseguirà il suo percorso di rafforzamento, evidente anche in molti paesi dell'Unione Europea.