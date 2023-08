Non si potranno più bloccare gli altri utenti su X - Twitter: la decisione di Musk

Gli utenti di X, precedentemente noto come Twitter, non saranno più in grado di bloccare altri account. È stato lo stesso Elon Musk, che ha acquistato la piattaforma lo scorso anno, ad annunciarlo: gli utenti saranno ancora in grado di bloccare determinate opzioni da altri account (come l'invio di messaggi privati) ed esisterà ancora l'opzione per silenziare altri account. Musk non ha spiegato il motivo del cambiamento né quando questa misura sarà operativa.



Quest'ultima modifica si aggiunge alla lunga lista di cambiamenti che Musk, che è anche CEO di Tesla e SpaceX, ha apportato da quando ha assunto il controllo dell'azienda, come cambiare il nome e i loghi o rimuovere le verifiche anche a figure rilevanti e istituzionali.



Tuttavia, non sembra avere un percorso facile, in quanto gli utenti hanno risposto all'annuncio di Musk con una nota "di contesto" che ha chiarito che l'opzione di blocco è uno dei requisiti per poter scaricare X negli store digitali di Apple e Google. La funzione di blocco significa ad esempio che l'account bannato non può vedere cosa pubblica l'altro utente e non può commentare i post.