Nordio alle Vallette dopo la morte in carcere delle detenute. Antigone: "Solitudine e abbandono"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è arrivato nel carcere Lorusso e Cutugno alle Vallette a Torino. La visita del guardasigilli avviene all'indomani della morte di due detenute: una si è suicidata impiccandosi in cella, e l'altra si è lasciata morire rifiutando acqua e cibo.

Il Guardasiglli è entrato nella casa circondariale direttamente in auto, scortato dalla polizia stradale e all'ingresso ha trovato la direttrice della struttura penitenziaria, Elena Lombardi Vallauri, i garanti comunale, Monica Gallo, e regionale Bruno Mellano, insieme al responsabile dell’Azienda sanitaria locale per il carcere, Roberto Testi.

Fischi e urla lo hanno accolto, una protesta proveniente dall'interno del carcere. Fonti interne riferiscono inoltre che i detenuti starebbero protestando anche con delle battiture sulle sbarre con gavette e altre stoviglie e urlano "liberà, libertà".

Preoccupati i sindacati: il Sappe afferma che i due decessi in poche ore nel carcere di Torino "impongono al ministro della Giustizia un netto cambio di passo sulle politiche penitenziarie del Paese". "E' necessario - afferma il segretario generale, Donato Capece - prevedere un nuovo modello custodiale. Le carceri sono in ebollizione da mesi". Per Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, "a fronte di un'emergenza che appare insanabile non possiamo che ribadire l'estrema urgenza di provvedere a un commissariamento del sistema penitenziario italiano".

"Solitudine e abbandono", questo sottolinea l'associazione Antigone che da anni lavora per i diritti dei detenuti. Il presidente Patrizio Gonnella ha detto all'agenzia LaPresse: "Quando sei straniero queste condizioni peggiorano, tanto più quando vivi in posti brutti e malsani, come sono certe carceri italiane". Parla di una rivoluzione necessaria per la vita dei detenuti e delle detenute: "La rivoluzione che serve passa per rapporti con le persone fuori dal carcere e passa per un aumento delle relazioni anche dentro gli istituti, con più vita fuori dalle celle, più tutela della salute, più ascolto, più interpreti e mediatori culturali - spiega - Non è una rivoluzione complessa, ma serve volontà per realizzarla. Invece, di fronte a queste tragedie c'è cinismo, indifferenza e stanchezza".

Susan John, nigeriana, 43 anni

Susan John aveva 43 anni e veniva dalla Nigeria. Era stata condannata per reati di tratta e immigrazione clandestina, era alle Vallette dal 21 luglio dopo un lungo periodo agli arresti domiciliari.

18 giorni senza cibo, acqua, medicine, tutto. Continuava soltanto a ripetere che voleva vedere il figlioletto di quattro anni rimasto col padre. La donna si trovava in un'area della sezione femminile riservata alle recluse con disagi psichici e problemi di comportamento. Verso le 3 della notte tra giovedì e venerdì il suo cuore ha smesso di battere. Inutile l'intervento della polizia penitenziaria e del personale medico. A stabilire le cause della morte sarà l'autopsia, che la procura del capoluogo piemontese - dove è stato aperto un fascicolo - intende disporre lunedì. Ma fin da ora l'avvocato della donna, Manuel Perga, si dice "arrabbiato e perplesso". "La prima impressione - aggiunge - è che il problema sia stato sottovalutato".

Azzurra Campari, 29 anni

Aveva solo 28 anni Azzurra Campari, si è impiccata in cella. Si trovava a Torino dopo il carcere di Genova Pontedecimo, condannata per piccoli furti. Una giovane donne piena di fragilità, aveva già tentato il suicidio. “Una giovane con un grande disagio e una vita complicata, ma con un grande cuore”, ha detto la sua avvocata Marzia Ballestra.

