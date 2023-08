Nuova ondata di caldo: oggi tre città da bollino rosso, picchi di 37-39 gradi entro il weekend

L'anticiclone africano si sta rinforzando e porterà un ritorno dell'afa entro il weekend, con picchi di 37-39 gradi a Firenze, Roma, Bologna, Prato, Terni, Pavia, Alessandria, Rovigo e poi, all'inizio della prossima settimana, fino a 40 gradi in Toscana e in Pianura Padana.

Già oggi sono tre le città da bollino rosso per il caldo: Bolzano, Brescia e Firenze, secondo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Bollino arancione a Roma, Bologna, Frosinone e Perugia.

Cinque invece le città in rosso per venerdì 18 agosto, quando a Bolzano, Brescia e Firenze si aggiungeranno Bologna e Perugia. In arancione da venerdì Latina, Rieti e Verona.

Secondo gli esperti meteo il caldo potrebbe essere spazzato via da una perturbazione atlantica attesa fra il 26 e il 27 agosto.

Allerta gialla per il maltempo in 4 regioni del nordovest

Condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, sono previste oggi su 4 regioni del nordovest: l'allerta gialla per il maltempo riguarda Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta.

Sul settore occidentale dell'Emilia-Romagna sono possibili locali temporali ad evoluzione diurna sulle zone di crinale appenninico. Lo rende noto la Protezione civile regionale.

Sulla Lombardia, per la giornata di oggi 17 agosto sono previsti inneschi di rovesci o locali temporali probabili già in tarda mattinata sui rilievi settentrionali ed occidentali. L'allerta gialla è stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione, che prevede nel corso del pomeriggio un aumento della probabilità di fenomeni convettivi, anche localmente forti e strutturati (con significativi rinforzi di vento e possibilità di grandine media). Allerta gialla per i temporali a partire da ieri notte anche a Milano. Come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte.

Sul Piemonte sono attesi rovesci e temporali moderati sulla fascia montana e pedemontana alpina, con possibili fenomeni localmente forti in sconfinamento sulle pianure, fino alle prime ore di oggi. Lo riporta il bollettino dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) secondo il quale ulteriori temporali sono attesi nel pomeriggio. Allerta gialla su buona parte del Piemonte.