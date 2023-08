Nuovi ruoli in Fratelli d'Italia, Arianna Meloni responsabile della segreteria politica

Arianna Meloni è la nuova responsabile del dipartimento “Adesioni e segreteria politica” di Fratelli d'Italia. Si tratta di un incarico delicato perché riguarda il tesseramento. La nomina della sorella della presidente del Consiglio, è indicata sul sito del partito. Arianna Meloni è sposata con Francesco Lollobrigida, titolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il partito precisa che prossimamente verranno istituiti dipartimenti aggiuntivi e indicati Viceresponsabili e Dirigenti. I cambiamenti in atto fanno fronte all'esigenza di un'articolazione più appropriata ad un partito di governo.

Quella di Arianna Meloni è di fatto l'ufficializzazione di un ruolo che stava già svolgendo da tempo a via della Scrofa, ha spiegato a LaPresse Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito. “In Fratelli d’Italia – ha detto il deputato – non era mai stato ufficializzato, è il ruolo che in Alleanza nazionale ricopriva Donato Lamorte".