Ombre cinesi sulle borse, immobiliare a rischio default

Borse al giro di boa, con Milano che ha recuperato rispetto all'apertura, ma continua a perdere lo 0,5%, maglia nera nel Vecchio Continente.



A preoccupare gli investitori tra le altre cose i timori per l'economia cinese, dove torna a spaventare il settore immobiliare: il colosso immobiliare Country Garden, in una comunicazione al mercato, ha spiegato che ci sono "grandi incertezze sul rimborso delle obbligazioni", il che corrisponderebbe al rischio di un default a settembre, default che avrebbe effetti molto pesanti anche su altri settori.



In Europa sulle montagne russe il prezzo del gas, stamane ha toccato i 42 euro, poi è sceso a 38.

Da una parte i rischi legati ai possibili scioperi negli impianti di gas naturale liquefatto in Australia, dall'altra, a raffreddare i prezzi, probabilmente, i livelli alti degli stoccaggi in vista dell'inverno, in Italia pieni al 90%. L'anno scorso erano al 78 %.