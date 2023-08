Omicidio di Celine. Oggi interrogatorio di garanzia per l'ex, e l'autopsia sul corpo della ragazza

Celine Frei Matzohl, la giovane di 21 anni trovata senza vita domenica scorsa nell'appartamento dell'ex compagno Omer Cim in via Molini 9/a a Silandro in Alto Adige, è morta a seguito delle coltellate ricevute.



Oggi sul corpo di Celine è prevista l'autopsia come da disposizione del pubblico ministero di turno Guenter Morandell ma dalle prime indiscrezioni la donna sarebbe stata colpita da una decina di fendenti nella zona del ventre e collo.



L'avvocato Erwin Dilitz, legale d'ufficio di Cim, avrebbe incontrato il suo cliente due volte e durante il secondo colloquio quello che è l'unico indiziato del delitto di Celine, avrebbe fornito qualche informazione.

Sempre oggi in carcere a Bolzano è previsto l'inizio dell'udienza di convalida dell'arresto del 28enne turco.



Nel mese di giugno Celine Frei Matzohl aveva presentato una querela in cui riferiva di un unico episodio di percosse e minacce avvenuto mentre si trovava assieme al compagno Omer Cim in un'autovettura.



In quell'occasione i carabinieri avevano prontamente informato la Procura di Bolzano segnalando l'episodio come 'codice rosso'. Nei confronti dell'uomo erano stati formulati i capi di imputazione per percosse e minaccia aggravata. La Procura nel far sapere che "per queste ste fattispecie di reato non è possibile chiedere misure cautelari", non erano state depositate altre denunce da parte della giovane donna.

Saranno celebrati venerdì alle 14, a Silandro, in Alto Adige, i funerali di Celine. A Silandro, il centro più importante della Val Venosta dove abitano poco piùdi seimila persone, le bandiere sono listate a lutto per ricordare laragazza.



Il Comune di Silandro ha annunciato che sulle vetrine di ogni negozio del paese sarà affissa una frase dedicata a Celine. La sezione bolzanina dell'Associazione italiana per l'educazione demografica ha indetto per il 23 settembre a Bolzano una marcia delle donne che partira' da piazza del Tribunale per arrivare fino ai palazzi della Provincia Autonoma dove verrà chiesta maggiore sensibilità nonché interventi mirati, sul tema della violenza nei confronti delle donne.



Celine Frei Matzohl è la trentatreesima vittima in Alto Adige dal 1992.