Omicidio dissimulato: l'ipotesi di chi indaga sul caso della ragazza trovata impiccata a Ramacca

Un omicidio dissimulato, che gli autori avrebbero cercato di far passare come il gesto estremo e disperato di una persona sola e in difficoltà: è questa l'ipotesi sostenuta dagli investigatori sul caso della ragazza moldava di 25 anni trovata sabato scorso con una corda al collo in un casolare nelle campagne catanesi. Quella che è subito apparsa agli inquirenti come un'anomala impiccagione, infatti, ha spinto chi indaga sul caso a propendere per questa pista.

La corda troppo corta, il corpo che striscia per terra, una vistosa escoriazione alla testa e altre contusioni sul corpo: questi gli elementi maggiormente sospetti. Ecco perché gli investigatori sono convinti che la morte di Vera Schiopu sia una malriuscita messinscena. I principali sospettati sono due romeni, fermati con l'accusa di omicidio. Si tratta del presunto fidanzato della donna e di un suo amico.

II retroscena dell'ultimo femminicidio in Sicilia, simulato in suicidio, passerà dall'autopsia sul corpo della ragazza, trovata due giorni fa dai carabinieri. Gli uomini dell’Arma sono stati chiamati dall'amico del presunto compagno di Vera.

La procura di Caltagirone nelle prossime ore affiderà l'esame autoptico al medico legale: già decisa la tac e un esame per accertare il tasso alcolemico. Servirà a comprendere se la ragazza sia stata picchiata prima di finire con la corda al collo nel casolare abbandonato in cui è stata ritrovata.

Di Vera Schiopu si sa poco, anzi pochissimo. Viveva da pochi mesi in contrada Polmone, territorio di Ramacca, in un’abitazione di fortuna assieme al più grande dei due romeni, manovale che lavorava in campagna con l’aiuto di un amico. Sconosciuta anche al primo cittadino Nunzio Vitale, che in paese non l'aveva mai vista: “Una tragedia senza dubbio alcuno – spiega il primo cittadino – mai visti in comune. Ho chiesto ai tanti romeni che vivono e lavorano a Ramacca ma nessuno mi ha saputo dare indicazioni sui tre. Il territorio è molto vasto e magari frequentavano altri paesi o addirittura Catania”.

La Procura di Caltagirone, con il capo facente funzioni Alberto Santisi e il sostituto Alessandro Di Fede, depositeranno la richiesta di convalida al gip. I due romeni in carcere sono stati raggiunti dal loro legale, Alessandro La Pertosa, che seguirà l'iter giudiziario. È stato lui a rivelare che la moglie di uno dei due fermati gli avrebbe riferito che la ragazza moldava in passato aveva tentato il suicidio.