Ondate di calore, registrato un eccesso di mortalità: +9% al Centro-Sud

Oltre 500 decessi di persone over 65 al Centro-Sud, +9% rispetto all'atteso. Questi i dati sull'eccesso di mortalità nel terzo rapporto sul Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute dal 1 luglio al 4 agosto .

Incrementi elevati della mortalità sono stati registrati a Reggio Calabria e nelle città della Sicilia dove si sono rilevati alti tassi di inquinamento atmosferico associato agli incendi. Si parla di decessi per problemi cardiovascolari e respiratori nelle fasce più vulnerabili della popolazione.

Mortalità inferiore all'atteso invece con -13%, nelle città del nord nel loro complesso. Dove le morti sono inferiori alle attese si rileva, secondo il rapporto, una connessione con il potenziamento dell'assistenza sanitaria, gli interventi di adattamento previsti dal Piano Nazionale e messi in atto a livello locale, oltre ai comportamenti individuali per ridurre i rischi, "sono in grado di proteggere la popolazione riducendo i rischi per la salute".

In particolare si evidenziano incrementi di mortalità statisticamente significativi a Campobasso (+53%), Napoli (+10%), Bari (+42%), Reggio Calabria (+61%), Messina (+20%), Palermo (+30%) e Catania (+35%).

Tra le città del Nord solo a Bolzano, Brescia, e Verona possibili picchi di mortalità in concomitanza dei giorni di incremento delle temperature. Al Centro-Sud, in quasi tutte città (Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Civitavecchia, Roma, Latina, Ancona, Pescara, Campobasso, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Palermo e Catania) si osservano diversi giorni di incremento della mortalità associati ai giorni di ondata di calore. Anche in alcune delle città in cui è attiva solo la sorveglianza della mortalità giornaliera, sono da segnalare incrementi di mortalità a Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna, Terni, Salerno, Foggia, Taranto, Catanzaro e Siracusa e Sassari.

Tra le città in cui è attiva la sorveglianza degli accessi in Pronto Soccorso si confermano incrementi nel numero di accessi giornalieri nella popolazione over 65 in concomitanza con i giorni di incremento delle temperature a Venezia, Genova, Bologna, Ancona e Roma.

I giorni di caldo estremo 8-25 luglio

In merito ai giorni interessati dall'ondata di calore dall'8 al 25 luglio, nel rapporto si evidenzia che al Nord le condizioni di rischio hanno avuto una durata inferiore (9-11 luglio e 15-20 luglio), mentre al Centro-Sud le condizioni di rischio si sono protratte dall'8 luglio fino al 24-25 luglio, con una durata dell'ondata di 18 giorni a Roma e Rieti e di 14-15 giorni nelle altre città.

L'ondata di calore è stata associata a picchi di temperatura apparente massima (o temperatura massima percepita) superiori ai40°C. In alcune città del Nord (Brescia, Verona, Venezia,Trieste) e del centro-Sud (Civitavecchia, Roma, Messina,Palermo) le temperature eccezionali sono state associate ad unaelevata umidità (Dew Point di oltre 20°C).

Il Sistema di Sorveglianza della mortalità giornaliera (Sismg), strumento di importanza strategica per la sorveglianza e il monitoraggio degli impatti sulla salute associati agli eventi estremi, attivato in collaborazione con gli Uffici Stato Civile di 51 città italiane, consente di stimare gli eccessi di mortalità con un ritardo di circa 1 settimana (dati aggiornati al 4 agosto 2023), si evidenzia.

Piani di emergenza nelle aree urbane e nei capoluoghi di Regione

“Nella maggior parte delle città gli anziani a rischio per condizioni di salute o isolamento sociale - viene ricordato nel rapporto - sono inclusi in un programma di sorveglianza attiva in cui il medico di base o un care giver effettua accessi domiciliari nei giorni di ondata di calore o attiva programmi di videosorveglianza per monitorare le condizioni di salute, modulare le terapie, programmare visite specialistiche o accessi in ospedale in caso di peggioramento dello stato di salute”.