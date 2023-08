Onu, Russia blocca col veto risoluzione su sanzioni al Mali

La Russia ha posto il veto alla proposta delle Nazioni Unite di estendere le sanzioni al Mali, nelle mani della giunta militare, ma che è diventato uno stretto partner dei mercenari della Wagner. "Nonostante abbiamo ripetutamente sollecitato un approccio costruttivo e un compromesso sensato, i testi non hanno in alcun modo preso in considerazione le preoccupazioni della parte maliana o la posizione della Federazione Russa", ha detto l'ambasciatore russo all'Onu. Vassily Nebenzia, dopo aver posto il veto.

Le sanzioni, varate nel 2017, vietano i viaggi e congelano i beni di chiunque sia visto come una minaccia per la pace in Mali. La giunta ha sollecitato la fine delle sanzioni, dopo aver precedentemente forzato la fine di una decennale missione di peacekeeping delle Nazioni Unite. Tredici dei quindici membri del Consiglio di Sicurezza hanno appoggiato il progetto di risoluzione promosso dalla Francia e dagli Emirati Arabi Uniti, che prolungherebbe le sanzioni di un altro anno.

La Russia aveva accettato il mantenimento delle sanzioni - anche se con l'intesa che non avrebbe sostenuto ulteriori estensioni - ma si è opposta al mantenimento di un comitato che monitori le misure restrittive. Le potenze occidentali hanno accusato la Russia di ritorsioni dopo che un rapporto del comitato criticato le azioni delle forze maliane e dei loro

"partner stranieri per la sicurezza", con chiaro riferimento a Wagner."

"La Russia cerca di eliminare il mandato di un gruppo di esperti per soffocare la pubblicazione di verità scomode", ha detto l'inviato americano Robert Wood. L'eliminazione del comitato renderebbe le sanzioni "inefficaci", ha affermato. "Troppe persone continuano a soffrire a causa della violenza in corso e, a causa delle azioni della Russia, questo Consiglio non è riuscito a rinnovare alcune delle più importanti iniziative internazionali per affrontare questa crisi", ha aggiunto Wood. La Russia ha presentato la propria risoluzione, ma è stata l'unica a votare a suo favore.