Spara dal finestrino dell'autobus contro un gruppo di case e scappa, caccia all'uomo a Ostia

Un uomo è ricercato ad Ostia, sul litorale romano, poco distante dalla spiaggia e nei pressi della stazione lido, dopo che dal finestrino di un autobus, ha sparato diversi colpi di pistola in strada verso le case in via Domenico Baffigo nella zona di Nuova Ostia.

La Polizia di Stato ha organizzato posti di controllo sul territorio e al momento si sta perlustrando la zona con un elicottero che è decollato dall'aeroporto militare di Pratica di Mare per ricercare l'uomo.

Il fatto si è verificato intorno alle 14,50. L'episodio è l'ultimo, in ordine di tempo, dopo le bombe carta fatte esplodere davanti ad alcune attività commerciali sul litorale.

Al momento non risulterebbero feriti e la polizia è alla ricerca di un uomo che dopo aver sparato - non è ancora chiaro quale fosse il suo bersaglio - si sarebbe dileguato. A segnalare gli spari sarebbero stati diversi residenti. Al lavoro la polizia che sta ascoltando testimoni e ricostruendo quanto avvenuto ad Ostia. In base a quanto si apprende, l'autore degli spari sarebbe al momento ricercato.