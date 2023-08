Palazzo in fiamme a Johannesburg: 63 vittime, 43 feriti

È di 63 morti il bilancio delle vittime dell'incendio che ha devastato un edificio di cinque piani nel centro di Johannesburg: lo hanno reso noto i servizi di emergenza della città.

"Siamo ora a 63 vittime e 43 feriti che sono stati trasportati in varie strutture sanitarie", ha dichiarato il portavoce dei servizi di gestione delle emergenze Robert Mulaudzi.

Il portavoce ha definito quello dell'edificio un "insediamento informale" e ha aggiunto che il bilancio delle vittime potrebbe ulteriormente aggravarsi. "In 20 anni di servizio non mi sono mai imbattuto in una cosa del genere", ha detto Mulaudzi, spiegando che i vigili del fuoco si stanno muovendo nell'edificio ed è in corso un'operazione di ricerca di altre eventuali vittime che potrebbero essere intrappolate all'interno.