Palermo, a orrore si aggiunge orrore: sui social è caccia al video dello stupro

Lo stupro di gruppo subito da una ragazza di 19 anni a Palermo lo scorso 7 luglio è stato filmato con il cellulare e diffuso in rete. Venti minuti di violenza racchiusi in un video cui adesso in troppi danno la caccia sui social.

Nonostante l'intervento della Polizia Postale, su Telegram si moltiplicano i gruppi a tema. “Video stupro ragazza Palermo”: oltre 31mila persone hanno aderito al canale, che, al momento, non presenta contenuti. La foto profilo mostra il corpo di una donna.

Su un altro canale, stesso nome, icona anonima, ci sono oltre 22 mila sottoscrittori. Tra i post, uno si intitola Clicca qui per il video e indica un link da seguire. Probabilmente un fake, ma in oltre 2800 hanno cliccato per verificare. E qualcuno ha messo un cuoricino di apprezzamento.

A orrore si aggiunge orrore e diventa sempre più labile il confine fra reale e virtuale, fra il mondo social e quello delle aule dei tribunali e delle celle degli istituti di pena. Come già era accaduto in passato. Un caso su tutti: quello dell'incidente di Casal Palocco , a Roma che vide coinvolto il collettivo YouTube dei The Borderline . Una girandola che mescola tutto e in un flusso disordinato di pensieri restituisce nel giorno dell'ultima tornata di interrogatori di garanzia degli arrestati persino il nome della vittima.

Nero su bianco. Spunta dai post di coetanee che le offrono solidarietà. Inconsapevoli di oliare gli ingranaggi della macchina di cui fanno parte.

Girano da giorni sui social profili fake di alcuni dei sette giovani palermitani arrestati con l'accusa di violenza sessuale. In uno, quello del ragazzo minorenne all'epoca dei fatti , risultato falso, sono apparse frasi come "Il carcere è di passaggio si ritorna più forti di prima", o ancora "c'è qualche ragazza che vuole uscire con me". Il tutto accompagnato da commenti che alternano odio e curiosità morbosa.