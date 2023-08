Volley, lieve malore per l'Azzurra Paola Egonu dopo il match contro la Romania. Nessun allarme

Nessuna reale preoccupazione per lo stato di salute di Paola Egonu. Ieri l'Azzurra, come informa la Federvolley, al termine dell' incontro all'Arena di Verona vinto dall'Italia sulla Romania (3-0) al debutto nel Campionato europeo , aveva accusato un lieve malore. “Assistita dallo staff medico della nazionale, l'atleta si è subito stabilizzata ed e' rientrata in hotel riunendosi al resto del gruppo”, rassicura pienamente la Fipav.