Bovolenta jr convocato agli Europei di volley a più di 11 anni dalla morte in campo del padre Vigor

Alessandro Bovolenta prenderà parte agli Europei di pallavolo con la nazionale italiana a più 11 anni dalla morte in campo del padre Vigor. Il 24 marzo 2012 il giocatore, noto come il Gigante del Polesine, si accasciò a terra durante una gara del campionato di B2 tra Volley Forlì e Lube e morì all'età di 37 anni. Oggi, giovedì 24 agosto, gli azzurri si ritrovano a Bologna in vista in vista della gara di lunedì contro il Belgio. Dopo il Memorial Wagner, vinto dall'Italia in Polonia, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato i 14 giocatori. Nel ruolo di opposto ci sarà Alessandro Bovolenta, che affiancherà Yuri Romanò.

“L'ultima scelta che restava da prendere era quella sull'opposto, ho voluto sfruttare il Memorial Wagner per avere le idee più chiare - ha spiegato De Giorgi -. La scelta è ricaduta su Bovolenta, che ha fatto parte di questo gruppo a inizio stagione per una settimana prima di prender parte agli impegni con la nazionale under 21, che mi serviva vedere nuovamente. Tra i nostri compiti c'è anche quello di dover fare delle scelte, mi viene da pensare che noi allenatori tante volte alimentiamo sogni, ma a volte purtroppo ci tocca anche doverli sospendere. Ci tengo a ringraziare Gironi, che è stato importante per tutta l'estate, ha dato l'anima in ogni momento. Non è stato facile comunicare questa decisione, ma devo davvero ringraziarlo per quanto ha dato in questo periodo. Ci tengo però a sottolineare che queste sono scelte che riguardano questa competizione, non sono bocciature. Bisognava scegliere che cosa era meglio per il momento. Per Bovo credo sia una bella opportunità, è un ragazzo molto interessante e credo che questa sia per lui una buona esperienza, sono sicuro ci sarà utile nel lungo percorso che faremo nell'Europeo".