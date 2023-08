Pallavolo femminile, Italia-Francia: i quarti degli Europei in diretta streaming dalle 21

L'Italia affronta la Francia nei quarti di finale degli Europei di pallavolo femminile. La partita, in programma a Firenze, sarà trasmessa a partire dalle 21.00 in diretta streaming su Rainews.it e RaiPlay e in diretta tv su Rai 2.

Le ragazze del commissario tecnico Davide Mazzanti vengono da sei vittorie consecutive, tutte per 3-0. Agli ottavi di finale hanno superato la Spagna per 25-23, 25-22 e 25-19.

Dopo avere battuto Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia Erzegovina e Croazia nella fase a gironi, le campionesse europee in carica proseguono il loro viaggio europeo senza perdere un solo set.

Nei gironi la Francia ha vinto quattro partite e ne ha persa una, contro l'Olanda, prima di sconfiggere la Romania per 3-1 agli ottavi di finale. Nella semifinale in programma mercoledì la vincente tra Italia e Francia se la vedrà con chi avrà la meglio tra Turchia e Polonia.

"Abbiamo ancora tanto margine, anche se nelle ultime due gare non abbiamo espresso tutto il nostro potenziale - sottolinea il ct Mazzanti -. Credo che dobbiamo essere noi ad alzare l'asticella della nostra prestazione ed essere esigenti con noi stessi in quello che facciamo. La sfida con la Francia è sempre particolare a livello di ricorsi storici in ambito sportivo, ma comunque credo che per noi debbano significare di più i quarti di finale, perché è la partita che ti manda a casa o ti dà la possibilità di giocarti una medaglia".

Come evidenzia sempre Mazzanti, "la squadra sta bene e ora mi aspetto di osservare maggior costanza nel nostro modo di stare in campo. Le imprecisioni ci sono e ci saranno, ma la cosa importante sarà come sapremo gestirle e superarle mettendo maggior continuità nel nostro gioco".