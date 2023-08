Volley femminile, sarà Italia-Turchia la prima delle due semifinali

Sarà la Turchia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli Europei di volley femminile 2023. La Nazionale della mezzaluna, guidata dal ct Daniele Santarelli, ha superato la Polonia mei quarti con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-22 25-18). L'incontro tra Italia e Turchia sarà la prima delle due semifinali e andrà in scena venerdì 1° settembre alle ore 17. Nella stagione in corso Italia e Turchia si sono già affrontate due volte in Nations League con una doppia vittoria della turche per 3-0. Le Azzurre sono arrivate in semifinale superando la Francia per 3-0, nei quarti di finale, con i parziali di 25-14, 29- 25-13.

Intanto, la nazionale femminile di pallavolo è già partita per il Belgio, direzione Bruxelles, per "preparare la difesa del titolo continentale", così come annunciato dalla Federvolley, sottolineando che l'Italia è entrata tra le migliori quattro d'Europa, grazie al successo per 3-0 (25-14; 29-27; 25-13) sulla Francia nella sfida valida per i quarti di finale del Campionato Europeo Femminile 2023.