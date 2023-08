Volley maschile, Italia-Estonia: azzurri pronti alla sfida

L'Italia ha iniziato l'Europeo 2023 con una splendida vittoria sul Belgio per 3-0 (25-17, 25-18, 25-15). Nell'edizione numero 33 della rassegna continentale, vinta nel 2021 proprio dagli Azzurri, la gara d'esordio è stata superata brillantemente, nel primo incontro del Gruppo A. L'Italia, campione del mondo e d'europa, ha condotto una partita perfetta, superata in poco meno di 90 minuti di gioco. Giovedì 31 agosto, la nazionale italiana affronta l'Estonia a Perugia.

Per Ferdinando De Giorgi, alla vigilia dell'incontro: "Perugia è stata una piazza per me importante, è stata la mia prima esperienza da allenatore dopo quella a Cuneo da allenatore-giocatore. Ci tengo a dire che il nostro è un gruppo aperto a tutti, lo conferma le opportunità che stanno avendo alcuni elementi. Sicuramente un punto di riferimento è Simone Giannelli, a livello di esempio e di quello che riesce a trasmettere alla squadra. Senza Anzani, il vice capitano è diventato Lavia, anche Russo è cresciuto tanto, non voglio dimenticarmi nessuno ma tutti stanno trovando il proprio spazio, che ripeto è aperto a tutti. La Serbia dal punto di vista tecnico è più completa rispetto all'Estonia che sicuramente non sarà facile da affrontare, quando si giocano questi tornei non esistono avversarie facili, esiste solo quello che vuoi realizzare con la tua squadra".

Il commento di Simone Giannelli, il capitano: “Sono contentissimo di giocare a Perugia, che ospiterà due partite molto importanti per noi. Siamo una squadra giovane ma ci tengo a sottolineare che la nostra età non deve essere un alibi o un vantaggio. Stiamo lavorando tanto sulla solidità mentale, è un qualcosa che vogliamo tenerci stretto ma non è scontato. Restiamo umili”.