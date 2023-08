L'Italia supera il Belgio per 3-0 nella gara d'esordio degli Europei di pallavolo maschile 2023. All'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), nel primo incontro del Gruppo A, gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi conducono una partita perfetta in cui superano gli avversari per 25-17, 25-18, 25-15 in poco meno di 90 minuti di gioco. Giovedì gli azzurri, campioni europei in carica, affrontano l'Estonia a Perugia.