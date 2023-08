In attesa di Italia-Bosnia Erzegovina. Azzurre a caccia del quarto successo consecutivo

Martedi alle 21 la nazionale italiana, reduce da tre vittorie consecutive contro Romania, Svizzera e Bulgaria, sfiderà la Bosnia-Erzegovina al Pala Ruffini di Torino. Il ct delle azzurre, Davide Mazzanti, alla vigilia della quarta partita: "Egonu sta bene, a ripreso allenarsi. Anche Fersino sta bene, abbiamo solo un po' di stanchezza da smaltire. Sono giorni importanti per preparare al meglio la gara di domani". La centrale azzurra, Federica Squarcini: "Dobbiamo continuare a crescere per migliorare il nostro gioco. Rispetto all'esordio con la Romania, disputato all'aperto e in un contesto insolito, a Monza abbiamo iniziato il nostro percorso ed ora vanno aggiustati quegli aspetti in cui ancora non riusciamo ad essere come vorremmo".

Italia super anche negli ascolti Cresce l'entusiasmo attorno alla Nazionale femminile di pallavolo. I soldout di Monza (per la gara con la Svizzera e per il match con la Bulgaria) sono stati accompagnati da un seguito televisivo davvero significativo. "Il match Italia-Svizzera degli Europei di volley, trasmesso in diretta su Rai2, ha fatto registrare circa 1.700.000 telespettatori con uno share del 12,2%. Numero impressionante a cui si sommano i circa 140.000 telespettatori che hanno seguito l'esordio all'Arena di Monza delle azzurre su Sky Sport Arena per un totale di circa 1.840.000 telespettatori, dato ottenuto sommando quelli di RAI e Sky", ha scritto oggi la Fipav.

raisport italia volley

Dopo Romania e Svizzera, le azzurre superano anche la Bulgaria per 3-0, restando a punteggio pieno nella Pool B: 25-16, 25-17, 25-13 i parziali. Paola Egonu, era tenuta a risposo a scopo precauzionale, nella partita contro le bulgare, a causa di un lieve affaticamento muscolare avvertito durante il riscaldamento. Sono stati giorni di soddisfazioni e festa per le nostre ragazze, dopo aver battuto la Svizzera, al Palasport di Monza, per 3-0 in una partita giocata senza pause né cedimenti. La Svizzera è stata ripescata dopo l'esclusione della Russia, nella sfida valida per la terza giornata della Pool B. I parziali del secondo successo: nella Pool B, 25-14, 25-19, 25-13 i parziali.

L'Italvolley femminile nella sfida d'esordio della fase a gironi, nella splendida location dell'Arena di Verona, hanno battuto agevolmente la Romania per 3-0 (25-19, 25-19, 25-15), dimostrando sin da subito la loro superiorità. Molto buona la prestazione della neo azzurra Ekaterina Antropova nel ruolo di opposta mentre Paola Egonu, rientrata in squadra dopo le tensioni dello scorso anno, è partita dalla panchina. Sylla e compagne erano a caccia della seconda vittoria consecutiva contro una Svizzera, a sua volta, reduce dalla sconfitta per 3-2- con la Bosnia. Le parole del ct Davide Mazzanti alla vigilia: “La partita contro la Romania è stata diversa da tutte le altre perché per la prima volta noi siamo stati la cornice di un qualcosa di straordinario. È stato emozionante. Adesso torniamo a giocare in un ambiente usuale, due partite consecutive da gestire anche dal punto di vista fisico. Credo che la mia valutazione circa quello che siamo e dovremo fare inizierà dalla partita contro la Svizzera”. Riguardo Paola Egonu, Mazzanti spiega: “Egonu in panchina? Il percorso non è definito, si scopre mano a mano, bisogna affrontare il momento. Le ho spiegato cosa mi aspetto da lei. Ci siamo confrontati sulla mia idea adesso, anche perché lei mi aveva detto la sua idea, ovviamente di essere determinante in questa squadra. Quando scenderemo in campo sarà una storia tutta da scrivere". Il commento della palleggiatrice azzurra Alessia Orro: "Giocare a Monza che è un po' casa mia visto che sono qui da 4 anni. Sono felicissima di scendere in campo con la maglia della nazionale proprio qui. Adesso però dobbiamo studiare le avversarie bene anche se più in generale posso dire che dovremo essere concentrate soprattutto nell’esprimere al meglio il nostro gioco. L’obiettivo adesso è quello di crescere passo dopo passo per trovare, verso la fine, l’equilibrio giusto per mettere in campo tutto il nostro potenziale”.

Il calendario dell’Italia e dove vedere gli incontri Martedì 22 agosto: Italia-Bosnia alle 21 (diretta Rai 2) Mercoledì 23 agosto: Italia-Croazia alle 21 (diretta Rai 2)