Stasera alle 21 l'Italia sfida la Svizzera: le azzurre a caccia della seconda vittoria consecutiva

E' tutto pronto per il ritorno in campo delle azzurre di volley stasera alle 21:00, al Palasport di Monza, in diretta su Rai 2, l'Italia affronta la Svizzera, ripescata dopo l'esclusione della Russia, nella sfida valida per la terza giornata della Pool B.

Le Azzurre nella sfida d'esordio della fase a gironi, nella splendida location dell'Arena di Verona, hanno battuto agevolmente la Romania per 3-0 (25-19, 25-19, 25-15), dimostrando sin da subito la loro superiorità. Molto buona la prestazione della neo azzurra Ekaterina Antropova nel ruolo di opposta mentre Paola Egonu, rientrata in squadra dopo le tensioni dello scorso anno, è partita dalla panchina.

Oggi, le nostre ragazze sono a caccia della seconda vittoria consecutiva contro una Svizzera, a sua volta, reduce dalla sconfitta per 3-2- con la Bosnia. Le parole del ct Davide Mazzanti: “La partita contro la Romania è stata diversa da tutte le altre perché per la prima volta noi siamo stati la cornice di un qualcosa di straordinario. È stato emozionante. Adesso torniamo a giocare in un ambiente usuale, due partite consecutive da gestire anche dal punto di vista fisico. Credo che la mia valutazione circa quello che siamo e dovremo fare inizierà dalla partita contro la Svizzera”.

Riguardo Paola Egonu, Mazzanti spiega: “Egonu in panchina? Il percorso non è definito, si scopre mano a mano, bisogna affrontare il momento. Le ho spiegato cosa mi aspetto da lei. Ci siamo confrontati sulla mia idea adesso, anche perché lei mi aveva detto la sua idea, ovviamente di essere determinante in questa squadra. Quando scenderemo in campo sarà una storia tutta da scrivere".

Il commento della palleggiatrice azzurra Alessia Orro: "Oggi giochiamo a Monza che è un po' casa mia visto che sono qui da 4 anni. Sono felicissima di scendere in campo con la maglia della nazionale proprio qui. Adesso però dobbiamo studiare le avversarie bene anche se più in generale posso dire che dovremo essere concentrate soprattutto nell’esprimere al meglio il nostro gioco. L’obiettivo adesso è quello di crescere passo dopo passo per trovare, verso la fine, l’equilibrio giusto per mettere in campo tutto il nostro potenziale”.