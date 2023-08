Papa Francesco ai giovani: "Amare è un rischio che vale la pena correre"

"Tu qualche volta piangi?" con questa domanda Papa Francesco ha aperto la Via Crucis con i giovani al Parque Eduardo VII di Lisbona. È un vero e proprio bagno di folla quello che circonda il Papa: sono circa 800mila i giovani della Gmg che hanno preso parte alla Via Crucis al Parque Eduardo VII di Lisbona, per quanto stimato dalle autorità locali.

"Che brutti sono i cuori chiusi verso dentro", "Gesù ci aspetta con il suo amore la sua tenerezza per consolarci ed asciugare le nostre lacrime". "Io vi faccio una domanda: io piango ogni tanto?" ha continuato il Papa. "Tutti nella vita abbiamo pianto", "che brutti sono i momenti di solitudine" ma "Gesù vuole riempire la mia paura con il suo amore e la sua consolazione". Il Papa ha aggiunto: "Ad amare ci sono dei rischi ma bisogna correre dei rischi", "vale la pena. E lui ci accompagna in questo, sempre, lui cammina sempre vicino a noi in ogni momento della vita. Pensate allora alle nostre solitudini e ognuno pensi nella propria sofferenza, alla propria ansietà, alla propria miseria, pensateci, e pensate alla voglia che il cuore ha di tornare a sorridere. Oggi faremo il cammino delle sue sofferenze ma anche delle nostre ansie e solitudini".