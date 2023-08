Papa Francesco: "Il Nord Africa è un cimitero, criminale lo sfruttamento dei migranti"

"Sto bene i punti me li hanno tolti, faccio una vita normale porto una fascia che devo portare per due-tre mesi", ha detto Papa Francesco considerando il recente intervento all'addome, dopo le fatiche e il caldo spossante dell'edizione 2023 della Giornata mondiale della gioventù.

Il Papa ha parlato a tutto campo nella conferenza stampa con i giornalisti sul volo che da Lisbona lo ha condotto a Roma. Trai i tanti temi trattati anche quello della sua salute. Francesco ha risposto così al giornalista che gli chiedeva se avesse problemi di vista: "In quella parrocchia - ha detto riferendosi al giorno in cui ha detto che aveva problemi con gli occhiali - ho tagliato il discorso perché c'era una luce davanti e non potevo leggere".

Il Papa ha poi riferito che a settembre andrà a Marsiglia per l'incontro sul Mediterraneo: "è un problema che mi preoccupa", "è criminale lo sfruttamento dei migranti", ha sottolineato, tornando a parlare dei "lager del Nord dell'Africa". Francesco ha poi affermato che Mediterranea Save Humans "sta facendo un lavoro per riscattare i migranti nel deserto della Libia e della Tunisia". "Il Mediterraneo è un cimitero ma il cimitero più grande è il Nord dell'Africa". E a Marsiglia "i vescovi faranno questo incontro per riflettere sul dramma dei migranti".

Anche in questo viaggio Francesco ha incontrato un gruppo di vittime di abusi e sul volo di ritorno non ha mancato di ricordare quanto gli abusi siano "una peste tremenda". “La situazione è molto grave”, ha detto Bergoglio, ribadendo la necessità della "tolleranza zero". Poi Francesco ha ricordato che una buona parte degli abusi nei confronti dei minori si consuma nelle famiglie.

Il Papa ha parlato anche della pedopornografia: "Hai un telefonino? Se fai la chiave sesso abusi con minori" si possono vedere i video. "Dove si filma? Chi sono i responsabili? Questa è la cosa più grave".

A Fatima "Ho pregato, ho pregato. Ho pregato la Madonna e ho pregato per la pace. Non ho fatto pubblicità. Ma ho pregato. E dobbiamo ripetere continuamente questa preghiera per la pace", ha detto il Papa sul tema che è stato al centro di numerosi interventi del Pontefice durante l'evento.

Sui Gay il Papa ha affermato che "la Chiesa è aperta per tutti" ma questo non vuol dire che i sacramenti sono per tutti alla stessa maniera. "Ci sono legislazioni che regolano la vita dentro la Chiesa". Se una persona "non può fare dei sacramenti non vuol dire che" la Chiesa "sia chiusa. Ognuno incontra Dio all'interno della Chiesa, la Chiesa è madre". La Chiesa è aperta a "tutti, il Signore è chiaro: ammalati e sani, vecchi e giovani, brutti e belli, buoni e cattivi". "C'è chi riduce la realtà ecclesiale a idee e questo non aiuta".

Bergoglio ha poi spiegato ai giornalisti perché, nel suo viaggio in Portogallo, ha preferito in alcuni casi andare a braccio o accorciare i testi: con i giovani bisogna andare all'"essenziale" del messaggio. "I giovani non hanno molto tempo di attenzione. Pensa che se tu vai con un discorso chiaro, con un'idea, un'immagine, possono seguire otto minuti".

Per Papa Francesco comunque si tratta di un problema più generale e ha ricordato le sue indicazioni contenute nella Evangelii Gaudium. "Le omelie alle volte sono una tortura", "in qualche paesino gli uomini riescono a fumarsi la sigaretta e tornano. La Chiesa deve convertirsi su questo aspetto dell'omelia: breve, chiara, con un messaggio chiaro e affettuoso".