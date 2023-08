Papa Francesco: "In Ucraina tanti bambini spariti e gente morta. La guerra è crudele"

"Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle ucraini. Soffrono tanto, la guerra è crudele. Tanti bambini spariti, tanta gente morta. Preghiamo per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina oggi, in una data significativa per il loro Paese". Così Papa Francesco al termine dell'udienza generale che si è tenuta, da rito, in Aula Paolo VI.

L'incontro, che ha visto il Santo Padre entrare acclamato dai fedeli, è stato coincidente con il giorno in cui in Ucraina si celebra il giorno della bandiera nazionale, che cade proprio di 23 agosto.

Papa Francesco ha ricordato anche la tragedia dei bambini deportati in Russia, oggetto della missione di dialogo del Cardinal Zuppi presso i paesi protagonisti del conflitto, esortando alla preghiera per le loro sofferenze.

Bergoglio si è infine rivolto ai credenti polacchi: "Fra qualche giorno celebrerete la solennità della Beata Vergine Maria di Czestochowa. Colei verso la quale i fedeli si recano in pellegrinaggio come alla casa della loro amata madre sia per voi un modello nell’ascoltare e nel meditare umilmente le parole di Gesù Cristo. Così testimonierete concretamente l’amore verso il prossimo, in particolare alla popolazione ucraina che soffre per la guerra. Vi benedico di cuore".