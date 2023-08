Parigi 2024: gare di nuoto nella Senna, nuova battuta d'arresto

È una delle prove più attese alle Olimpiadi di Parigi nel 2024, la gara di nuoto nella Senna che tornerà balneabile. Ma l'ambizioso progetto, fiore all'occhiello del sindaco, la socialista Anne Hidalgo, per ora continua a subire battute d'arresto: è stato annullato l'evento di prova, la gara di nuoto prevista per oggi perché la qualità dell'acqua giudicata "al di sotto degli standard accettabili" a causa dell'inquinamento del fiume. Lo ha deciso World Aquatics, la federazione internazionale di nuoto, dopo aver consultato gli ultimi risultati delle analisi dell'acqua nella notte.



Già l'allenamento di venerdì era stato annullato e la gara femminile rinviata da ieri a oggi, domenica, nella speranza che le analisi batteriologiche migliorassero. Ma le piogge persistenti e abbondanti cadute nell'ultima settimana sull'Ile-de-France fanno straripare le fogne e riportano le acque reflue nel fiume. Risultato: i tassi di presenza del batterio Escherichia Coli sono superiori ai limiti.



"La salute degli atleti deve essere sempre la nostra prima priorità", ha aggiunto Husain Al-Musallam, il presidente di World Aquatics, per spiegare la decisione.



Il programma già anticipato dei Giochi parigini stabilisce che tre eventi olimpici e paralimpici - triathlon, maratona di nuoto e paratriathlon - si svolgeranno nella Senna. Quale eredità delle Olimpiadi è previsto, se tutto procederà secondo i piani, l'allestimento entro il 2025 di tre aree balneabili all'aperto accessibili dal molo, che segneranno il ritorno, dopo una lunga assenza, di nuotatori e tuffatori nel fiume parigino.