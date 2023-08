Milano chiude a -0,35%, per Piazza Affari calo del 3% nella settimana

Segno meno a Milano, oggi è l'unica a scendere, dello 0,35%, mentre hanno recuperato le altre principali borse europee: Londra +0,47%, Francoforte +0,39%, Parigi +0,75%.

Negativo invece per tutte il bilancio della settimana, dopo un luglio molto positivo: per il Ftse Mib di Milano -3,04% rispetto alla chiusura di venerdì scorso, l'indice è a 28.602 punti.

L'evento chiave questa settimana è stato il declassamento del debito americano da parte di Fitch, martedì notte.

Oggi dopo qualche oscillazione anche Wall Street è in rialzo: +0,6 per Dow Jones e S&P 500, +0,90% per il Nasdaq; nella settimana il calo maggiore è per il Nasdaq (-1,70%) che più ha risentito della decisione di Fitch.

Oggi i dati sul lavoro negli Stati Uniti hanno dato segnali contrastanti: i posti di lavoro sono saliti 187mila unità, al di sotto dei 200mila attesi, ma il tasso di disoccupazione è sceso inaspettatamente, dal 3,6 al 3,5%. Nel complesso i dati non dovrebbero cambiare l'orientamento della Fed: si attende una pausa nei rialzi dei tassi a settembre.

Giornata di trimestrali importanti. Vola dopo i conti Amazon, +9,75%: la società ha battuto le stime sui ricavi, soprattutto grazie alla divisione cloud. Male invece Apple, -4,45% dopo i conti che hanno mostrato vendite in contrazione per il terzo trimestre consecutivo. C'è un calo delle vendite dell'iPhone, mentre la divisione servizi continua invece a crescere.

A Piazza Affari in evidenza Mps, +2,80% dopo i conti trimestrali: la banca ha chiuso il primo semestre 2023 con un utile di 619 milioni, oltre dieci volte il risultato di un anno prima.

I conti hanno penalizzato Interpump, -4,73%. Questo nonostante la crescita del 15% dei ricavi e del 25% del margine operativo lordo.