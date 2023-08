Per Piazza Affari quinto giorno di fila in calo. Visibilia Editore -30,5%

La borsa di Milano chiude il quinto giorno consecutivo in calo. Oggi -0,14%, in una giornata in cui tutte le borse europee hanno galleggiato intorno alla parità: Londra -0,14%, Francoforte -0,02%, Parigi +0,06%.

La tendenza è migliorata dopo la partenza di Wall Street, sale soprattutto il Dow Jones, dove spicca il +2,3% di Boeing; +2,9% anche la Berkshire Hathaway, la holding che fa capo a Warren Buffett, che ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un aumento dell'utile, arrivato a 10 miliardi di dollari.

In Europa ha pesato in negativo il dato sulla produzione industriale in Germania a giugno. -1,5% rispetto a maggio. Il consensus degli economisti era che il calo si fermasse a -0,5%.

Ora l'attenzione si sposta sui dati sull'inflazione: in Cina, nella notte tra martedì e mercoledì, e giovedì negli Stati Uniti e in Italia.

Tra i titoli in evidenza Banca Mps, +9,44% dopo il +2,80% di venerdì. Il valore dell'azione è stato al centro dei giudizi di alcune società di investimento, che periodicamente aggiornano il prezzo ritenuto adeguato sulla base dei conti economici: la trimestrale pubblicata venerdì è risultata superiore alle attese, l'utile nel primo semestre è stato pari a 619 milioni di euro.

In evidenza anche i titoli che risentono della morte dell'imprenditore Luca Ruffino. Visibilia Editore, di cui era presidente, è stata sospeso alle 12.45, quando scendeva del 25%, riammessa sul finale ha raggiunto il -30,55%. Sospeso e poi riammesso alle contrattazioni il titolo di Sif Italia, di cui Ruffino era presidente e amministratore delegato. Il calo è stato del 20,11%.