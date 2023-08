Piazza Affari al quinto giorno di calo

Giornata in ribasso per le borse europee, arrivate al quinto calo consecutivo dopo un luglio molto buono. A Milano l'indice Ftse Mib scende dello 0,40%, a quota 28.468 punti. Non ha aiutato il dato sulla produzione industriale in Germania che a giugno è scesa dell'1,5% rispetto a maggio. Gli analisti si aspettavano -0,5%.

L'attesa ora è per i dati sull'inflazione in Cina, nella notte tra martedì e mercoledì, e quelli sui prezzi negli Stati Uniti, giovedì, e in alcuni Paesi dell'Eurozona, tra giovedì e venerdì.

A Wall Street c'è stato invece un avvio in rialzo: 0,88% per l'indice Dow Jones, +0,54% per l'S&P 500 e +0,11% per il Nasdaq.

In evidenza le ripercussioni in borsa alla morte di Luca Ruffino. Il titolo di Visibilia Editore, di cui era presidente, sono state sospese per eccesso di ribasso poco dopo l'avvio delle negoziazioni alle 9. C'è stata una breve riapertura degli scambi alle 12.30 e un nuovo stop alle 12.45 quando il calo era del 25%, a quota 0,41 centesimi per azione. Sospesa alle 9.12, dopo un calo del 12%, anche Sif Italia, di cui Ruffino era presidente, amministratore delegato e azionista di maggioranza.

Tra i titoli in rialzo spicca invece Banca Monte dei Paschi di Siena: +9% dopo il +2,80% di venerdì. I conti trimestrali hanno mostrato un utile nel semestre di oltre 600 milioni di euro e questo ha portato a una revisione delle prospettive del titolo da parte di alcune società di investimento.