Piazza Affari: parte in lieve rialzo dopo il +5% di luglio

Avvio tranquillo per le borse europee. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,32 per cento. Ieri l'indice milanese ha chiuso in rialzo di mezzo punto percentuale, grazie soprattutto al settore bancario, che ha reagito positivamente alla promozione delle principali banche italiane negli stress test della Bce.

A luglio l'indice principale della borsa italiana è salito del 5%, trainato dal +9% delle banche. Bene anche i titoli energetici e quelli dell'automotive, grazie alla spinta dei conti trimestrali. I titoli energetici hanno anche beneficiato della ripresa del prezzo del petrolio: il Brent è salito nell'ultimo mese del 13,6%.

Nella notte in Asia listini in rialzo in Giappone (+0,79% per il Nikkei di Tokyo) e Corea del Sud (+1,31%), più deboli in Cina (Hong Kong -0,34%, listino di Shanghai invariato) dopo una nuova indagine sui direttori acquisti che mostrato la frenata dell'industria a luglio. L'indice Pmi manifatturiero di Caixin è sceso da 50,5 di giugno a 49,2 a luglio, dato in linea con quello diffuso ieri dalle autorità ufficiali cinesi.

Tra i titoli, maggiori rialzi per A2A, +2,50%, seguita da Telecom Italia (+1,80%), dopo i conti positivi presentati dalla controllata Tim Brasil; sale anche Leonardo (+1,80%), a seguito del contratto per 3 pattugliatori della Marina Militare siglato dalla joint venture tra Fincantieri e Leonardo, chiamata Orizzonte Sistemi Navali (Osn).

Sul fronte opposto, maggiore ribasso per Nexi, -3,33% dopo la presentazione dei conti trimestrali. La società finanziaria archivia il primo semestre del 2023 con ricavi a 1,577 miliardi di euro, in crescita dell'8,1% rispetto al primo semestre 2022 e un Ebitda pari a 771,8 milioni di euro, in crescita dell'11,6% rispetto all'anno precedente. L'Ebitda margin si è attestato al 49%, con un incremento di 153 punti base rispetto al primo semestre 2022.