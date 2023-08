Picco di casi Covid negli Stati Uniti: Kentucky e Texas cancellano le lezioni in presenza

A poche settimane dall'inizio del nuovo anno scolastico negli Stati Uniti, alcuni distretti scolastici sono stati costretti a cancellare le lezioni in presenza a causa di un picco di virus respiratori, incluso il Covid, tra studenti e personale.

Due distretti scolastici del Kentucky - Lee County School District e Magoffin County Schools - hanno dichiarato che avrebbero fermato la normale attività, mentre in Texas il distretto scolastico di Runge, vicino a San Antonio, ha comunicato ai genitori con una lettera che avrebbe chiuso dal 22 agosto al 29 agosto annullando anche tutte le attività extrascolastiche a causa di un aumento di casi di Covid.

Secondo l'ultimo rapporto del Texas Health and Human Services, i nuovi casi del virus nello Stato sono aumentati del 29% nelle ultime settimane e anche i ricoveri sono saliti del 10%, da 992 a 1.096.

A livello nazionale, i ricoveri per Covid sono aumentati per la quinta settimana consecutiva, secondo i dati dei Cdc, Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie. Nella settimana finita il 12 agosto, in particolare, i ricoveri sono aumentati da 10.370 a 12.612.