Pil, Fitch abbassa stime per 10 grandi economie, ma l'Italia è in rialzo

Fitch Ratings ha abbassato le sue proiezioni a medio termine per il Pil per le 10 economie sviluppate esaminate nel suo Global Economic Outlook trimestrale a causa dei grandi shock economici, dalla pandemia alla crisi del gas in Europa, che avranno un impatto negativo duraturo sul versante produttivo dell'offerta.

La riduzione per il Regno Unito, Germania e Giappone è di 0,2 punti percentuali, rispettivamente all'1,2%, 1,1% e 0,5%. Ridotta anche la stima per il Pil degli Stati Uniti di 0,1 punti percentuali all'1,7%. Rimangono invariate invece, segnala l'agenzia di rating, le proiezioni di crescita potenziale per Australia, Canada, Svizzera e Spagna rispettivamente al 2,1%, 1,5%, 1,4% e 1,4%, rispettivamente.

"Il Pil nelle maggiori economie sviluppate non tornerà al suo percorso pre-pandemia, nemmeno a medio termine", ha affermato Brian Coulton, capo economista di Fitch Ratings. Tuttavia, fanno eccezione l'Italia e la Francia per le quali le stime sono state alzate di 0,1 punti percentuali, rispettivamente allo 0,7% e all'1,2%. Nel caso dell'Italia, viene spiegato, il rialzo è dovuto a un trend migliore negli investimenti.

A causare l'entrata in recessione per i Paesi Bassi ha contribuito il calo delle esportazioni e della spesa delle famiglie, diminuite in seguito all'aumento dei tassi d'interesse per contenere l'inflazione, come ha riferito il Cbs olandese. I Paesi Bassi, una piccola nazione che per lungo tempo ha fatto sentire il proprio peso nel commercio globale, sta ora arrancando dopo il robusto rimbalzo seguito alla pandemia globale COVID-19, ha dichiarato il capo economista dell'ufficio statistico, Peter Hein van Mulligen. "Dopo il crollo del coronavirus, l'economia olandese si è ripresa molto più velocemente e più forte del resto d'Europa. Nell'ultimo anno la situazione si è ribaltata", ha dichiarato.

Le economie dei Paesi Bassi, Francia e Belgio, sono cresciute entrambe nell'ultimo trimestre, mentre un altro vicino, la Germania, potenza economica europea, ha ristagnato. Il Ministro dell'Economia ad interim Micky Adriaansens ha insistito sul fatto che le basi economiche del Paese rimangono buone, anche se i consumatori e le imprese sono alle prese con gli effetti dell'inflazione e degli aumenti dei tassi di interesse. Adriaansens ha dichiarato di voler continuare a "investire nelle sfide a lungo termine e a cercare di capire dove possiamo affrontare gli inutili aumenti dei prezzi".